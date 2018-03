Rückschlag für HSG Hunsrück im Titelrennen

Der FSV Mainz 05/ Budenheim II ist der große Gewinner am 16. Spieltag der Handball-Oberliga der Frauen gewesen: Die Mainzerinnen besiegten am Samstag im Spitzenspiel den Tabellendritten TV Bassenheim mit 24:18. Stunden später verlor der Hauptkonkurrent der Mainzerinnen: Die HSG Hunsrück musste sich beim HSV Püttlingen mit 20:23 (10:14) geschlagen geben.

Die Situation an der Tabellenspitze hat sich damit zugunsten von Mainz/Budenheim II verändert: Die Zweitliga-Reserve verteidigte die Tabellenspitze und hat nun mit 28:4 Zählern einen Minuspunkt weniger (bei einem Spiel mehr) als die HSG Hunsrück (25:5 Punkte). Der Dritte Bassenheim (22:8 Zähler) muss abreißen lassen.

Die HSG Hunsrück muss damit zum ersten Mal in dieser Saison der Tabellenführung hinterherlaufen. Am 17. Februar steigt das große Duell in Kleinich gegen Mainz/Budenheim II. HSG-Trainer Sascha Burg sagt zur neuen Konstellation: „Ich sehe das ganz entspannt. Ich weiß, die Leute hören das nicht gerne, aber wir haben nie vom Titel geträumt. Bei Mainz/Budenheim II ist klar, was sie wollen. Sie spielen einige Zweitligaspielerinnen nun frei, damit sie in der Oberliga eingesetzt werden. Sie wollen unbedingt hoch – und sie haben nun nach diesem Samstag die besseren Karten.“

Vielleicht wären die Irmenach/ Gösenrotherinnen besser im Hunsrück geblieben. „Wenn ich sehe, wie viele Spiele abgesagt wurden, dann wären wir vielleicht auch nicht besser gefahren“, sagt der Trainer im Nachhinein. Am Samstagmittag hatte der Schneefall eingesetzt, viele Partien – wie unter anderem das Heimspiel der Irmenacher Männer gegen Mertesdorf – wurden abgesagt, weil die Anreise für die Gästeklubs zu gefährlich gewesen wäre. Die HSG Hunsrück machte sich indes im Bus auf die 100 Kilometer lange Anreise ins Saarland – und erreichte Püttlingen erst 40 Minuten vor dem Anwurf. „Mit 50 km/h ist der Bus teilweise über die Autobahn gefahren, das war keine optimale Vorbereitung“, sagte Burg: „Aber das soll keine Ausrede für die Niederlage sein.“

Schnell lag die HSG in Püttlingen mit 0:4 hinten. Es funktionierte wenig. Erst nach der Umstellung der Abwehr und einem Torwartwechsel (Sophie Born kam für Georgiana Martin-Stoleru) fingen sich die Gäste und machten innerhalb von rund 20 Minuten aus einem 7:12 (19.) den 15:15-Ausgleich (40.). Püttlingen zog wieder davon auf 20:17 (48.), warf dann aber gut zehn Minuten kein Tor, Lizzy Sülzle gelang in der 57. Minute der 20:20-Ausgleich. „Wenn wir dann mal in Führung gegangen wären, hätten wir gewonnen“, meinte Burg. Doch Püttlingen machte das 21:20, Burg brachte die siebte Feldspielerinnen, der Ball ging verloren, Püttlingens Aline Kessler traf eine Minute vor Schluss ins verwaiste HSG-Tor zum 22:20. Die zweite Saisonniederlage der Hunsrückerinnen war besiegelt.

Da half auch das Debüt der beiden Kastellaun/Simmerner Talente Julie Jacobs und Amelie Gilanyi nicht. Sie spielen eigentlich in der B-Jugend-Oberliga für den TV Arzheim, haben aber nun ein Doppelspielrecht und dürfen somit auch für die HSG Hunsrück auflaufen.

HSG Hunsrück: Martin-Stoleru, Born – A. Frank, Gilanyi, M. Frank (3), Reuter (2), Hoemann (1), Jost (5), Gräber (4), Sülzle (2/1), Jacobs (1), Schmiedebach (2), Molz.

Nächste Aufgabe für die HSG: am Samstag (17.30 Uhr) in Kleinich gegen MJC Trier II. bon