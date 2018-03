HSG Hunsrück beim Final Four dabei

Lockerer Aufgalopp für die Frauen der HSG Hunsrück ins Jahr 2018: Der Oberliga-Tabellenführer setzte sich beim Rheinlandliga-Tabellenzweiten TuS Bannberscheid ungefährdet mit 24:19 (16:9) durch und steht damit im Final Four des Pokalwettbewerb des Handballverbandes Rheinland. Bereits nach elf Minuten hatten die Irmenach/Gösenrotherinnen mit 7:1 deutlich geführt.

HSG-Trainer Sascha Burg verzichtete auf einige Akteurinnen, unter anderem auf die Stammspielerinnen Dunja Jost, Karin Reuter und Annika Frank. Dafür feierte am Kreis Iulia Nicolae ihr Debüt. Die Rumänin ist die Frau des neuen Gösenrother Männer-Spielertrainers Florin Nicolae. Obwohl Iulia Nicolae fast 50 Minuten am Kreis agierte, gelang ihr kein einziger Treffer. Nach 36 Minuten und beim Stand von 20:10 für die HSG war das Duell entschieden.

Die HSG Hunsrück hat sich damit für das Final Four an Ostermontag (2. April) genau wie Oberliga-Rivale Wittlich und Bezirksligist Bitburg qualifiziert. Der vierte Teilnehmer (Weibern, Schweich oder Bassenheim) wird noch ermittelt. Am 21. Januar steigt die HSG in Püttlingen wieder ins Oberliga-Geschehen ein.

HSG: Born, Marx, Martin-Stoleru – Vollrath (1), Nicolae, M. Frank (2), Hoemann (4), Gräber (6), Sülzle (5/1), Schmiedebach (1), Molz (3), Mohr (2). bon