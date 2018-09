Friesenheim, Marpingen, Wittlich und die HSG Hunsrück (weiße Trikots, beim Wurf Dunja Jost, rechts Sarah Wies): Das Quartett hat in der Handball-Oberliga der Frauen nach drei Spieltagen die optimale Ausbeute von 6:0 Zählern vorzuweisen. Dass Marpingen und der amtierende Vizemeister aus Irmenach und Gösenroth am Saisonende auch ganz oben stehen, davon kann man nach den ersten Eindrücken in dieser Saison ausgehen. Auch wenn, was die Einschätzung seiner HSG Hunsrück eingeht, Trainer Sascha Burg („Mittelfeldplatz“) da bekanntlich eine andere Meinung hat.

Zu den Titelfavoriten zählt Burg auch den TV Bassenheim, der am Samstag (19.30 Uhr) die Hunsrückerinnen empfängt. Bassenheim gönnte sich bei seinem „Angstgegner“ Wittlich direkt eine 28:30-Niederlage zum Saisonauftakt, gewann ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.