Burg verordnet Verschnaufpause

Die Fastnachtspause kommt den Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunsrück gerade recht: Beim mehr als überzeugenden 35:27-Auswärtssieg in Mundenheim (wir berichteten) am Sonntagabend gingen einige Leistungsträgerinnen des Tabellenzweiten auf dem Zahnfleisch, Spielmacherin Lizzy Sülzle fehlte krankheitsbedingt sogar gänzlich. „Ich bedanke mich bei den angeschlagenen Spielerinnen wie Dunja Jost und Melissa Gräber, dass sie auf die Zähne gebissen haben“, sagte HSG-Coach Sascha Burg, der seinen Mädels nun eine kleine Verschnaufpause gönnt: „Danach bereiten wir uns ordentlich auf Mainz 05/Budenheim II vor.“ So heißt der nächste Gegner am 17. Februar (18 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle.