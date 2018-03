Wilde Endphase

Die Rheinhessenliga-Handballerinnen des HSV Sobernheim haben einen langen Atem bewiesen. Den 27:24 (10:8)-Erfolg bei der SG Saulheim sicherten sie sich erst in der Schlussphase.

„Die Endphase war etwas wild. Kompliment ans Team, wie präsent es da war und wie es sich zurückgekämpft hat“, sagte HSV-Trainer Jan-Philipp Lang. In der 53. Minute lagen die Gäste mit 19:21 zurück, in den folgenden vier Minuten gelang ihnen aber ein 5:1-Lauf zum 24:22. Anschließend nahmen die Saulheimerinnen die Torfrau vom Spielfeld und versuchten, den Sieg in Überzahl zu retten. „Darauf waren wir vorbereitet. Wir können nicht wie bei der Männer-EM zu sehen, den Ball von hinten ins Tor werfen, haben uns deshalb bis zur Mittellinie kombiniert und dann zweimal ins leere Tor getroffen“, nannte Lang den Weg zu den finalen Treffern. Ein Lob verteilte er an die Torhüterinnen. Nina Schmall hielt bei ihrem Comeback nach langer Verletzungspause 45 Minuten lang glänzend. In der Endphase kam Sarah Matysiak aufs Feld und parierte zwei Siebenmeter. Sechs eigene Siebenmeter ließ der HSV liegen. „Das ist untypisch für uns“, wunderte sich Lang. Die Misere von der Linie war ein Grund, warum der HSV in Rückstand geriet. Vier Zeitstrafen und das gute Überzahlspiel der SG waren weitere. „Deshalb war es oberste Prämisse, dass wir am Ende Hinausstellungen vermeiden“, erläuterte Lang und freute sich: „Das Team hat viele Vorgaben größtenteils gut umgesetzt.“ olp

HSV: Schmall/Matysiak – Zentellini (7), Barth (7/1), Schneider (4), M. Maschtowski (3), Scholl (3), K. Maschtowski (2), Steinshorn, Lang, Teuscher, Nyquist.