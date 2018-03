Verbandsliga: HSV will Aufwärtstrend in Alzey fortsetzen

Mit 25:34 fiel die Hinspielniederlage der Verbandsliga-Handballer des HSV Sobernheim gegen den HSV Alzey recht deftig aus – und das vor heimischer Kulisse. Am Sonntag, 17.15 Uhr, steigt das Rückspiel in Alzey. „Wir müssen nicht in jedem Spiel punkten“, sagt der Bad Sobernheimer Trainer Yannick Nyquist. „Aber wir haben einen kleinen Aufwärtstrend. Deswegen fahren wir nicht hin, ohne uns etwas auszurechnen.“

Mit zwei Siegen in Folge haben sich die Bad Sobernheimer etwas vom Tabellenende abgesetzt. Bei nur einem Absteiger sollte der Klassenverbleib nicht in Frage stehen. Doch Nyquist will das zarte Pflänzchen Aufschwung weiter pflegen. „Wir spielen im Angriff konzentrierter“, sagt der Bad Sobernheimer Trainer. „Das war unser Problem in der Hinrunde. Auch in der Abwehr haben wir uns verbessert.“ Auch die Alzeyer hatten eine Phase, in der es nicht rund lief. Aus fünf Partien holten sie nur einen Punkt. „Es ist nicht so, dass sie eine souveräne Runde spielen“, sagt Nyquist. „Wir dürfen aber auch nicht ins offene Messer laufen.“ In der Abwehr muss sein Team auf die rechte Seite achten, wo zwei Linkshänder für Gefahr sorgen. Bis auf Tillmann Groh und Mark Fischer steht Nyquist der komplette Kader zur Verfügung. ga