Torfrau fällt aus

Der HSV Sobernheim ist in der Handball-Rheinhessenliga der Frauen der Frühstarter, erwartet am heutigen Samstag um 20 Uhr die SG Saulheim.

Am 10. Dezember hätten sich beide Teams bereits in Saulheim gegenüberstehen sollen. Aufgrund eines Wintereinbruchs wurde die Partie aber auf den 20. Januar verschoben, sodass beide Teams nun das erste Mal aufeinandertreffen. Beide haben fünf Punkte auf ihrem Konto – die Bad Sobernheimerinnen auf der Minusseite (13:5), die Gäste auf der Habenseite (5:11). Das klingt nach einer Pflichtaufgabe für den HSV. „Das würde ich so nicht formulieren. Wir sind zu Hause der Favorit, aber ich schätze die Saulheimerinnen stärker ein, als es der Tabellenplatz aussagt. Die SG hatte ein schwieriges Startprogramm“, erläutert Jan-Philipp Lang, der Trainer der Bad Sobernheimerinnen. Er warnt vor dem wurfgewaltigen Rückraum der Gäste. „Die Abwehr muss weiter rausrücken und darauf achten, dass der SG keine leichten Tore aus neun Metern gelingen“, erklärt Lang. Die Personallage ist weiter angespannt. Torfrau Charlotte Schmidt fällt auf unbestimmte Zeit aus, sie leidet unter Pfeifferschem Drüsenfieber. Die zuletzt verletzten Spielerinnen wie Franziska Bamberger machen Fortschritte, stehen aber noch nicht zur Verfügung. Immerhin: Nach ihrem Urlaub gehört Daria Steinshorn wieder dem Kader an. olp