Spitzenposition ist nicht aussagekräftig

Aus unserem Archiv

Bad Sobernheim

Mit den Spielplänen in der Handball-Rheinhessenliga ist das so eine Sache. Zwischen dem Hin- und dem Rückspiel der Frauen des HSV Sobernheim und der SG Saulheim liegen gerade einmal 14 Tage. Am Samstag um 16.30 Uhr steigt die zweite Saisonpartie in Rheinhessen.