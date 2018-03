Ruhe im HSV-Spiel erstaunt sogar den Coach: Wichtiger 29:18-Heimsieg

Aus unserem Archiv

Bad Sobernheim

Es war ein großer Druck, der auf den Handballern des HSV Sobernheim lastete. Hätten sie gegen die SG Saulheim III verloren, wäre der Verbandsliga-Konkurrent in der Tabelle an ihnen vorbeigezogen, und die Abstiegsgefahr wäre gewachsen. Doch solche Gedankenspiele schienen die Bad Sobernheimer ausgeblendet zu haben. Sie wirkten fokussiert, agierten cool und blieben jederzeit gelassen. Selbst die sechswöchige Spielpause war ihnen bei ihrem Auftritt in der Dümmler-Halle nicht anzumerken. Mit dem 29:18 (15:11)-Erfolg gelang den Gastgebern ein optimaler Wiedereinstieg, durch den sie sich erst einmal vom Tabellenkeller distanzierten.