Rheinhessenliga: SSV-Frauen wollen hohes Tempo gehen

Den HSC Ingelheim, das punktlose Schlusslicht der Rheinhessenliga, empfangen die Handballerinnen des SSV Meisenheim am heutigen Samstag, 19.30 Uhr. „Das ist ein Gegner, mit dem man nach langer Pause gut in die Rückrunde starten kann“, sagt SSV-Trainer Luca Hochstetter. „Ich erwarte auf jeden Fall einen Sieg. Das ist natürlich das Ziel.“

Vor über einem Monat, am 16. Dezember, waren die Meisenheimer Frauen zuletzt im Einsatz. In den drei abschließenden Partien des alten Jahres hatte der SSV gerade einmal einen Punkt geschnappt. „Wir haben erst einmal eine längere Handball-Pause eingelegt, um den Kopf frei zu bekommen“, berichtet Hochstetter. „Dann sind wir wieder voll konzentriert ins neue Jahr gestartet.“ Neben dem üblichen Training hat das Team auch eine Fitnesseinheit mit einer Personaltrainerin absolviert. Die Basis für einen erfolgreichen Neustart sollte gelegt sein. „Wenn man gegen schwächere Teams spielt, gibt es immer das Problem, dass man sich dem Niveau des Gegners anpasst“, sagt der SSV-Trainer. „Das war auch in der ersten Hälfte des Hinspiels so. Diesmal lautet die Marschroute, von Anfang an hohes Tempo zu gehen.“ Unterschätzen dürfen die Meisenheimerinnen den HSC nicht. Gefahr droht von Ingelheimer Rückraumspielerinnen. „Wenn wir da nicht früh genug dran sind, werfen die auch ihre Tore“, warnt Hochstetter. ga