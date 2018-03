Rheinhessenliga: SSV ist Favorit im Heimspiel

Aus unserem Archiv

Meisenheim

Zum Auftakt im neuen Jahr erwarten die Rheinhessenliga-Handballer des SSV Meisenheim am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, den HC Gonsenheim. Laut Tabelle ist der SSV klarer Favorit. Als Vierter hat er sieben Punkte Vorsprung auf seine Gäste, die auf Platz acht rangieren. Doch Thomas Höltz warnt. „Die Gonsenheimer haben in jedem Jahr einen Umbruch im Kader“, sagt der Meisenheimer Trainer. „Sie sind schlecht in die Saison gekommen. Die zurückliegenden beiden Spiele aber haben sie gewonnen, unter anderem auch gegen den TV Nieder-Olm.“ Der TV steht punktgleich mit dem SSV auf Rang drei. Die Gonsenheimer sind somit auf keinen Fall zu unterschätzen.