Rheinhessenliga: Rückzugsverhalten des SSV muss stimmen

Meisenheim

Die Handballer des SSV Meisenheim haben einen Lauf. Die zurückliegenden fünf Partien hat der SSV in der Rheinhessenliga gewonnen. Die Serie will er am Sonntag, 15.20 Uhr, bei GW Büdesheim fortsetzen. „Wir wollen so lange wie möglich oben dran bleiben“, sagt der Meisenheimer Trainer Thomas Höltz. „Wir wollen uns noch ein paar Spitzenspiele erarbeiten. Das ist die Aufgabe der nächsten Wochen.“