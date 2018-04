Die Meisterschaft in der Handball-Rheinhessenliga hat Trainer Jan-Philipp Lang abgeschrieben. Die vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TV Bodenheim können die Spielerinnen des HSV Sobernheim in den verbleibenden drei Partien nur theoretisch aufholen. Selbst ein Gleichstand würde nicht reichen, da Langs Team den direkten Vergleich verloren hat. Auf Platz zwei kann sich der HSV aber noch verbessern. Mit einem Heimsieg am Sonntag, 17.30 Uhr, mit mehr als vier Toren Unterschied über die FSG Mainz 05/Budenheim würden die Bad Sobernheimerinnen an ihren Gästen, den derzeitigen Zweiten, vorbeiziehen. „Ob Zweiter oder Dritter – es geht nur um die goldene Ananas“, sagt Lang. „Auch die Tordifferenz spielt keine Rolle. Es ist unser letztes Heimspiel, und das wollen wir natürlich gewinnen.“

Für das FSG-Team dagegen geht es noch um eine Menge. Die Spielgemeinschaft löst sich am Saisonende auf, das derzeitige Rheinhessenliga-Team fällt zurück an die DJK Budenheim. Gerade für den Verein, ...

Lesezeit für diesen Artikel (353 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

