Als Außenseiter treten die Handballerinnen des SSV Meisenheim am Sonntag, 14 Uhr, beim TV Bodenheim an, dem ungeschlagenen Tabellenführer der Rheinhessenliga. Die Gastgeberinnen belegten in der Vorsaison punktgleich mit dem Titelgewinner Platz zwei. „Die Bodenheimerinnen sind mein Topfavorit auf die Meisterschaft“, sagt SSV-Trainer Luca Hochstetter. „Sie haben ihren Kader komplett zusammengehalten und noch mit ein, zwei Spielerinnen verstärkt.“ Natürlich wollen die Meisenheimer Frauen die Partie nicht abschenken, die Chance auf eine Überraschung besteht immer. Doch Hochstetter kommt es in erster Linie auf etwas anderes an. „Ich erwarte von meinen Mädels eine Trotzreaktion“, sagt der Trainer. „Die Einstellung, die wir im Derby gegen den HSV Sobernheim gezeigt haben, war unter aller Sau.“ Seine Spielerinnen sollen zeigen, dass sie Spaß am Handball haben.

Dass es extrem schwer ist, die Bodenheimerinnen zu schlagen, noch dazu in deren Halle, ist Hochstetter bewusst. Verschärfend kommt hinzu, dass der SSV nicht gewohnt ist, mit Harz zu spielen. ...

