Mit dem mehr als deutlichen 25:18-Heimsieg über den bis dahin ungeschlagenen HC Gonsenheim haben die Handballerinnen der TuS Kirn am Samstag für eine kleine Sensation in der Rheinhessenliga gesorgt. Am Sonntag, 18 Uhr, ist das TuS-Team bei der TG Osthofen II zu Gast, die nur zum Rundenstart in Meisenheim einen Erfolg eingefahren hat. „Warten wir mal ab, was diesmal aus unserer Wundertüte herauskommt“, sagt Maouia ben Maouia. „Mal sorgen wir für schöne, mal für böse Überraschungen.“

Für den Kirner Trainer sind nicht nur die Leistungsschwankungen seines Teams eine Unwägbarkeit, er kann auch die Gastgeberinnen schwer einschätzen. Von einem Selbstläufer geht er nicht aus. „Es gibt in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.