Oberliga: Kirner Mädchen gewinnen Derby

Das Derby der Handball-Oberliga war eine klare Sache: Die weibliche C-Jugend der TuS Kirn siegte beim SSV Meisenheim 35:15 (16:6). Die Gäste gewannen damit auch ihr viertes Saisonspiel und führen die Tabelle an.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Eine Spielerin des SSV Meisenheim kommt frei zum Wurf. Die TuS Kirn war im Oberliga-Derby ihren Gastgeberinnen deutlich überlegen und setzte ihre Siegesserie mit einem 35:15 fort.

Foto: Klaus Castor

Die Kirner Mädchen waren von Beginn an präsent und ließ keinen Zweifel daran, dass sie die Punkte mitnehmen wollten. Die TuS-Abwehr stand in der ersten Halbzeit sicher. Die Gastgeberinnen fanden wenig Mittel, um sich gegen diesen robusten Riegel durchzusetzen. Nur zum 1:1 gelang dem SSV einmal der Ausgleich. Zudem luden die Meisenheimerinnen ihren Gegner mit Abspielfehlern zu Tempogegenstößen ein. Hellwach verwandelten die Kirner Mädchen fast jede der sich ihnen bietenden Tormöglichkeiten. Das SSV-Team hatte auch im gebundenen Spiel Schwächen in der Abwehr. Die Meisenheimerinnen gewannen nur wenige Zweikämpfe. Insbesondere über die Halbpositionen im Rückraum konnten die Gäste Tor um Tor erzielen und deckten damit die Schwächen des SSV-Teams schonungslos auf. Allein Gina Dörr erzielte 13 Treffer für die TuS.

Zur Pause war die Begegnung praktisch entschieden. Am Kräfteverhältnis änderte sich auch in der zweiten Hälfte nichts. So fuhren die Kirner Mädchen einen ungefährdeten Auswärtssieg ein.

Die SSV-Tore erzielten A.-S. Alt (4), Schunck, Treukann (je 3), M. Alt (2), Wagner-Cano, Bamberger und Gläser. Für die TuS trafen Dörr (13), Mustafalic (8), Mittnacht (6), Nozdrin, Böres (je 2), Hey, Rech, Jacoby und Bickler.