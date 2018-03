Nervenstärke ist SSV-Qualität

Wenn das mal kein rassiges Verfolgerduell ist. Der SSV Meisenheim und der TV Nieder-Olm belegen die Plätze vier und drei der Handball-Rheinhessenliga, beide sind punktgleich und haben vier Minuspunkte mehr auf ihrem Konto als Spitzenreiter TuS Kirn. Für den Verein, der mit einer Niederlage am heutigen Samstag um 19.30 Uhr das Spielfeld in der Sporthalle des Paul-Schneider-Gymnasiums verlässt, wird es aber fast unmöglich sein, noch ins Titelrennen einzugreifen. Deshalb gilt das Motto: Verlieren verboten.

„Es stimmt, das ist ein richtig interessantes Spiel“, sagt SSV-Trainer Thomas Höltz. Die Partie erhält eine Prise Brisanz, da das Hinspiel eine umkämpfte Angelegenheit war. Aufgrund der knappen 26:27-Niederlage haben die Meisenheimer noch eine Rechnung mit den Nieder-Olmern offen. Höltz erinnert sich: „Das Spiel hätte unentschieden ausgehen müssen. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, dass die Nieder-Olmer durch eine etwas unglückliche Schiedsrichter-Entscheidung gewonnen haben.“ Das wollen die Meisenheimer heute Abend gerade biegen. „Aber das wird sehr schwer. Die Nieder-Olmer verfügen über eine starke Mannschaft, die ein sehr gutes Tempo in Eins-gegen-eins-Situationen am Mann auszeichnet und die über ein starkes Positionsspiel im Angriff verfügt“, erklärt der SSV-Trainer.

Den Nieder-Olmern ist zudem der große Erfahrungsschatz anzumerken. Viele Akteure haben in der vergangenen Saison noch Oberliga gespielt, einige sogar schon höher. Für die Kirner könnte das Momentum sprechen: Während die Nieder-Olmer von den vergangenen vier Partien nur zwei gewonnen haben, hat der SSV die zurückliegenden vier Begegnungen allesamt für sich entschieden. „An dieser Serie wollen wir arbeiten, sie ausbauen“, sagt Höltz. Sehr auffällig, gerade am aktuellen Viererpack: Die Meisenheimer schießen ihre Gegner selten mit hohen Ergebnissen aus der Halle, sie gewinnen die Partien meist mit knappen Resultaten. „Das ist eine Qualität unserer Jungs, die sich in dieser Saison eine enorme Nervenstärke angeeignet haben. Es gab dabei Spiele, in denen wir einen Rückstand noch umgebogen haben. Es gab aber auch Partien, in denen wir eine hohe Führung verspielt haben, aber trotzdem nicht nervös wurden. Das machen die Jungs bisher sehr gut“, analysiert der SSV-Trainer.

Verzichten muss er ausgerechnet in der wichtigen Partie auf seinen Rechtsaußen Moritz Drumm, der privat verhindert ist. Einen adäquaten Vertreter gibt es im Kader nicht. „Wir werden die Aufgaben von Moritz auf mehrere Schultern verteilen müssen“, sagt der SSV-Coach. olp