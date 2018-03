Nach der Pause mit viel Schwung und guten Antworten: HSV-Frauen mit 32:23-Sieg

Was kann es Schöneres geben, als mit einem Sieg ins neue Jahr zu starten. Mit 32:23 (15:13) fiel der Erfolg der Rheinhessenliga-Handballerinnen des HSV Sobernheim über die SG Saulheim deutlich aus. Entsprechend gut gelaunt waren sie, als sie sich bei ihren Fans in der Dümmler-Halle für die Unterstützung bedankten.

Zufrieden mit dem ersten Auftritt in 2018 zeigte sich auch Jan-Philipp Lang, wenngleich nicht alles rund lief. „Es waren in der ersten Hälfte ein paar Sachen drin, die wir abstellen mussten. Aber insgesamt war es in Ordnung“, resümierte der HSV-Trainer. Zum einen meinte er das Zusammenspiel zwischen Torhüterin und Abwehr, bei dem es anfangs noch ein bisschen haperte, das im zweiten Durchgang aber besser funktionierte. Zum anderen hatte Mira Kleinfelder für Langs Geschmack zunächst zu viele Freiräume, kam häufig zum Abschluss. Doch auch diese Schwachstelle war bald abgedichtet. Fehlender Wille und zu wenig Einsatzfreude war den Gästen nicht vorzuwerfen, doch so sehr sie sich auch bemühten, sie fanden kein Rezept, um den HSV aufzuhalten. Beim 6:6 (17.) waren sie letztmals auf Augenhöhe, ihre letzte Führung (4:3) hatten sie in der elften Minute bejubeln dürfen.

Dass es kurzzeitig noch einmal spannend wurde, hatten sich die HSV-Frauen selbst zuzuschreiben. Neun Sekunden vor der Pause, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, kassierte Carolin Schneider eine Zeitstrafe, den fälligen Siebenmeter nutzte die SG zum 13:15, verkürzte direkt nach Wiederbeginn auf einen Treffer. Doch Saskia Zentellini und Co. hatten passende Antworten parat. Spätestens, als es mit einem 4:0-Lauf von 22:19 auf 26:19 ging, war die Vorentscheidung zugunsten der Bad Sobernheimerinnen gefallen, die das Tempo weiter hochhielten und ihren Vorsprung ausbauten. „In der zweiten Hälfte haben wir uns gesteigert, sind mit viel Schwung aus der Abwehr gekommen. Auch das Eins-gegen-eins-Verhalten war besser. Das war in der ersten Hälfte ein bisschen verhalten gewesen“, analysierte Lang. Dinge, die sich nach mehr als dreiwöchiger Spielpause und den Feiertagen verschmerzen ließen.

HSV Sobernheim: Matysiak/ Schmall – Zentellini (8), M. Maschtowski (7), Barth (6/5), Bamberger (6/6), Schneider (3), K. Maschtowski (1), Scholl (1), Nyquist, Steinshorn, Lang.

Von unserer Mitarbeiterin Tina Paare