Mit der Sirene verloren

Eine klasse Leistung wurde nicht belohnt: Handball-Verbandsligist HSV Sobernheim wusste bei seinem Gastspiel beim HSV Alzey (5.) zu überzeugen, unterlag aber mit 30:31 (15:17).

Die Schlussphase war turbulent, teilweise überschlugen sich die Ereignisse beim Stand von 30:30. Die Alzeyer kassierten 1:20 Minuten vor dem Ende eine Zwei-Minuten-Strafe. Den zugleich verhängten Siebenmeter versemmelte Thomas Kistner, und die folgende Überzahl konnten die Bad Sobernheimer ebenfalls nicht nutzen. Fünf Sekunden vor dem Ende foulte Timo Kasper dann und musste mit der dritten Zeitstrafe vom Feld. Ein Wurf blieb den Gastgebern noch, und dank eines erfolgreichen Blocks pfefferte Rückraum-Ass André Kubisch die Kugel mit der Schlusssirene in die Maschen. „Die Enttäuschung überwiegt absolut, weil da etwas für uns drin war. Und das hätten wir auch verdient gehabt. Wenn die Enttäuschung gewichen ist, muss in die Köpfe, dass wir eine richtig starke Leistung abgeliefert haben“, erklärte der Bad Sobernheimer Trainer Yannick Nyquist.

Ihm gefiel vor allem die Abwehrarbeit: „Wir haben genauso aggressiv verteidigt, wie uns das vorschwebt. Das waren 60 Minuten Kampf, und die Jungs, die auf dem Feld waren, haben alles gegeben.“ In der Offensive spielten die Gäste flexibel und trafen richtige Entscheidungen. Die Einläufer und Druck aus dem Rückraum waren Plan A. Wenn der nicht funktionierte, suchten die Bad Sobernheimer das Spiel über die Außen und den Kreis. Nach 41 Minuten führten die Gäste mit 23:21, vieles deutete auf eine Überraschung hin. Ab dem 23:23 lag jeweils nur noch ein Treffer zwischen den Teams. Vor Kistner hatte auch Martin Salis einen Siebenmeter verworfen. „Klar könnte man jetzt sagen, gehen die rein, gewinnen wir, aber das werde ich mit Sicherheit nicht tun, werde den beiden das nicht ankreiden“, sagte Nyquist, der resümierte: „Es hat so viel funktioniert, deshalb ist das Ergebnis so unglücklich.“ olp

HSV: Robbins – Bambach (11), Salis (8/2), Reiff (4), Kasper (3), Schütt (2), Brehmer (1), Schneider (1), Teuscher, Kistner, Hargesheimer.