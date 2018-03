In jeder Hälfte zehn ordentliche SSV-Minuten

Aus unserem Archiv

Bingen

Die Serie hält. Doch so richtig zufrieden war Thomas Höltz, der Trainer des Handball-Rheinhessenligisten SSV Meisenheim, nach dem sechsten Sieg in Folge nicht. „Das war kein gutes Spiel“, sagte der Coach nach dem 33:29 (13:10) in der Binger Rundsporthalle gegen DJK Büdesheim.