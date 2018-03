HSV startet mit einem Schlüsselspiel ins Jahr 2018

Das erste Spiel im neuen Jahr ist für die Verbandsliga-Handballer des HSV Sobernheim sofort ein Schlüsselspiel. Am heutigen Samstag um 18 Uhr erwarten sie die SG Saulheim III.

Die Rheinhessen liegen in der umkämpften Abstiegszone einen Zähler hinter dem HSV, der ein Überholmanöver des Gastes abwehren möchte. „Unser zurückliegendes Spiel war unser bisher bestes in dieser Saison. Das Problem ist nur, dass es im November stattgefunden hat. Wir hätten am liebsten direkt wieder gespielt, hatten aber eine lange Pause. Ich hoffe trotzdem, dass wir an die damalige Leistung anknüpfen können“, sagt HSV-Trainer Yannick Nyquist. Ihm ist wichtig, dass sein Team in der Offensive eine gute Leistung zeigt, Ballverluste minimiert und die Angriffe konzentriert ausspielt. Zudem hofft er, dass sich seine Mannschaft durch schwächere Phasen nicht aus der Ruhe bringen lässt. „Wir werden bestimmt mal zwei, drei Ballverluste in Folge haben, dann gilt es aber, nicht den Kopf zu verlieren, sondern weiter an sich zu glauben“, erläutert der HSV-Coach.

Die Ausrichtung des Gegners ist eine große Unbekannte – wie so oft bei dritten Mannschaften, deren Zusammensetzung häufig wechselt. Die höherklassigen Teams der Saulheimer sind spielfrei. Es könnte also durchaus sein, dass sich die SG für die eminent wichtige Partie verstärkt. „Da sind aber auch einige Akteure festgespielt“, weiß Nyquist. Er selbst kann auf einen Großteil seines Kaders zurückgreifen. Lediglich Tillmann Groh und Thomas Kistner fallen noch aus. Sie sollen im nächsten HSV-Spiel, das aufgrund einer erneuten Pause erst in drei Wochen stattfindet, wieder eingreifen. olp