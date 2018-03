Hochstetter von Leistung enttäuscht

Der Wiedereinstieg nach sechswöchiger Pause ist den Rheinhessenliga-Handballerinnen des SSV Meisenheim geglückt. Gegen den HSC Ingelheim fuhren sie einen 29:25 (14:13)-Heimsieg ein. Soweit die positive Nachricht. Spielerisch war SSV-Trainer Luca Hochstetter jedoch enttäuscht vom Auftritt seines Teams.

„Das war unsere schlechteste Saisonleistung“, monierte der Coach und ergänzte: „Ingelheim als punktloses Schlusslicht muss man mit einem ganz anderen Ergebnis aus der eigenen Halle schießen. Das Hinspiel haben wir mit zehn Toren gewonnen. Meine Erwartungen waren ganz andere.“ Der SSV tat sich in allen Bereichen schwer, bekam in der Abwehr keinen Zugriff, leistete sich im Angriff einfache Ballverluste, und auch im gebundenen Spiel haperte es. Die Gäste wussten die Schwächen zu nutzen, legten ein 3:0 vor, ehe der SSV zum 3:3 ausglich. Bis zur ersten Führung der Gastgeberinnen dauerte es mehr als 13 Minuten, doch auch in der Folge fehlte die Konstanz, sodass die Ingelheimerinnen mehrmals egalisierten – zum letzten Mal beim 13:13 (28.).

Nach der Pause verschaffte sich der SSV etwas Luft. „Aber wir sind nie über vier, fünf Tore Vorsprung hinausgekommen“, bemängelte Hochstetter. Zu allem Übel zog sich Sandra Haas beim ersten Angriff eine Knieverletzung zu und fiel aus. Auch Julia Gerhardt hatte Probleme mit dem Knie, sodass sie in der zweiten Hälfte im Tor von Stefanie Keller abgelöst wurde. „Stefanie hat ihre Sache gut gemacht“, befand Hochstetter, der neben dem Sieg dann doch noch einen positiven Aspekt benennen konnte. tip

SSV: Gerhardt/Keller – Wapelhorst (7/6), Martin (6), Hahn (4), Kurz (3), R. Klein (2), M. Klein (2), Christmann (2), Rabung (1), Benz (1), Westenberger (1), Haas.