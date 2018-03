Bemerkenswerter 12:1-Lauf

Auch ein dezimierter Kader kann die Handballerinnen des HSV Sobernheim nicht aufhalten. Obwohl der Rheinhessenliga-Spitzenreiter nur mit neun einsatzfähigen Spielerinnen angereist war, setzte er sich beim HSV Alzey mit 34:19 (16:12) durch. „Konditionell hatten wir keine Probleme, alle haben voll durchgezogen. Es konnten ja auch immer zwei Spielerinnen verschnaufen“, resümierte der Bad Sobernheimer Trainer Jan-Philipp Lang.

Sein Team hatte zunächst jedoch Anlaufschwierigkeiten. Die Alzeyerinnen, Drittletzte des Klassements, führten mit 2:0 und 4:1, ehe Alina Barth mit vier Treffern in Serie für die erste Gäste-Führung sorgte (5:4/9.). Doch es blieb bis zur 20. Minute eng. „Unser Manko war, dass wir ein bisschen schluderig mit unseren Chancen umgegangen sind und ab und an in der Abwehr ein bisschen unaufmerksam waren“, berichtete Lang und fügte an: „Das haben wir in der zweiten Hälfte größtenteils korrigiert.“ Schon in den letzten zehn Minuten vor der Pause agierten die Gäste entschlossener, sodass sie mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Kabine gingen.

Nach dem Seitenwechsel drehten sie dann richtig auf und kauften den Rheinhessinnen mit einem bemerkenswerten 12:1-Lauf den Schneid ab. „Wir waren relativ selbstsicher, haben in der Phase viel über Tempogegenstöße geregelt, waren immer ein Schrittchen schneller. Auch in der Abwehr haben wir gut gearbeitet“, freute sich Lang, der zudem das Umschaltspiel lobte. Alina Barth, die einzige etatmäßige Außenspielern im Gäste-Aufgebot, hatte mit fünf Treffern großen Anteil daran, dass sich ihr Team mit besagtem Lauf absetzte. Ansonsten wurde auf außen improvisiert, Kim Maschtowski und Annika Lang sprangen in die Bresche. Erfreulich war auch das Comeback von Franziska Bamberger, die nach langer Verletzungspause Spielpraxis sammelte. tip

HSV: Schmall – Barth (14/3), Zentellini (6/1), Bamberger (5), M. Maschtowski (4), K. Maschtowski (3), Scholl (2), Lang, Schneider.