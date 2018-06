Mit dem Spiel gegen Schweden beginnt am Montag, 18 Uhr, für Alicia Soffel und ihre Teamkolleginnen der deutschen U20-Nationalauswahl die Weltmeisterschaft im ungarischen Debrecen. Den letzten Schliff verpasste das Trainerduo Marielle Bohm und Jens Pfänder der Handballerin aus Breitenheim und ihren Mitstreiterinnen in einem Lehrgang in Ismaning nahe München. Zuvor hatten sich die deutschen Frauen beim Vier-Länderturnier in Südfrankreich einem abschließenden Härtetest gestellt. Zum Auftakt hatte das deutsche Nationalteam Spanien mit 26:23 bezwungen. Es folgte eine deutliche 20:28-Niederlage gegen Gastgeber Frankreich, doch das starke 38:25 zum Abschluss gegen Portugal machte Mut für die WM. Alicia Soffel erzielte in allen drei Partien je zwei Tore. „Alicia ist eine Instinkthandballerin“, lobte Marielle Bohm. „Sie ist im Eins-gegen-eins kaum zu stoppen. Sie ist da, wenn man sie braucht.“

Auf die Teams aus Spanien und Frankreich treffen die deutschen Frauen in Ungarn schon in der Gruppenphase. Spanien ist am Donnerstag der dritte Gegner, gegen die Französinnen geht es zum ...

