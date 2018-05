Nun ist es amtlich: Der TV Welling muss nach fünf Jahren in der Handball-Rheinlandliga den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten, denn am Wochenende lösten sich die ohnehin nur geringen Chancen der Maifelder auf den Klassenverbleib in Rauch auf. Um als Drittletzter die Klasse zu halten, hätte sich Rheinlandmeister HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch in der Aufstiegsrunde zur Oberliga durchsetzen und dazu die SG Gösenroth/Laufersweiler Oberligist bleiben müssen.

Eingetroffen ist am Ende nichts davon. Die HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch scheiterte mit drei Niederlagen krachend, Bitburg und Gösenroth steigen als Letzter und Vorletzter gemeinsam aus der Oberliga ab. Die Rheinlandliga wird ...

