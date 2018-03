In der Handball-Verbandsliga kann der TuS Weibern mit dem Heimspiel gegen den HV Vallendar II am heutigen Samstag um 19.30 Uhr in der Robert-Wolff-Halle das letzte Saisonviertel einleiten und will dabei auch nochmals eine Erfolgsserie starten, nachdem die letzte am vergangenen Wochenende beim 19:24 in Güls zu Ende ging. Um ihr Vorhaben zu realisieren, müssen die Eifeler dabei aber anders auftreten als beim 23:26 im Hinspiel, an das sich Weiberns Co-Trainer Andreas Klein noch deutlich erinnert: „In Vallendar haben wir eine schwache Leistung abgeliefert. Seinerzeit hatten wir Probleme mit Routinier Patrick Vogt, der immer noch zu den individuell stärksten Spielern der Liga gehört, und mit Rückraumschütze Mike Schäfer, der aber in den letzten Spielen von Vallendar nicht mehr aktiv war. Außerdem haben wir gegen Vallendars Spielertrainer Thorsten Corcilius, einen erfahrenen und guten Torhüter, damals sehr viel verworfen.“

Ansatzpunkte genug also, um es diesmal besser zu machen. Wobei Weibern weiterhin viele Ausfälle beklagt. Definitiv fallen weiterhin Lars Perk und Tobias Ackermann aus. Ob Michael Kraus spielen kann, ist ...

