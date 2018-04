Zu seinem vorletzten Saisonspiel reist Handball-Verbandsligist TuS Weibern am heutigen Samstag (19 Uhr) zum Tabellenführer HSG Römerwall nach Rheinbrohl und könnte zum ersten Gratulanten des neuen Meisters werden. Nur bei einem Weiberner Sieg wäre die HSG bei 31:3 Punkten, aber einem verlorenen direkten Vergleich noch vom TuS Horchheim (25:9) abzufangen, da beide Teams noch drei Partien bestreiten. Da ein 25:28 gegen Horchheim bisher die einzige Römerwaller Saisonniederlage war, scheint der Titel der Rheinstädter allerdings nahezu sicher zu sein. Ärgern will Weibern den designierten Rheinlandliga-Aufsteiger aber zumindest. Schließlich ist dies bei der 22:23-Hinspielniederlage schon bestens gelungen, obwohl der TuS in dieser Saisonphase noch nicht so stark und stabil war wie mittlerweile.

Seither verbuchte Weibern starke 14:4 Punkte bei nur einer Niederlage in Güls, sodass den Eifelern durchaus zuzutrauen ist, die Titelträume Römerwalls zu stören. Weiberns Co-Trainer Andreas Klein sagt: „Raphael Schlich ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.