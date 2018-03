Vallendar hat Niederlage aufgearbeitet

Sowohl dem TV 05 Mülheim als auch dem HV Vallendar stehen in der Handball- Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Duelle gegen den unteren Tabellennachbarn bevor. Mülheim geht erneut auf Reisen und gastiert beim TV Offenbach in der Pfalz. Der HVV erwartet zum ersten Heimspiel des Jahres die HSG Völklingen.

HV Vallendar. HSG Völklingen Sa., 18 Uhr

Lukas Hertz (am Ball) und der HV Vallendar bestreiten am Samstag ihr erstes Heimspiel des Jahres in der Handball-Oberliga. Gegner auf dem Mallendarer Berg ist die HSG Völklingen.

Foto: Wolfgang Heil

Den Vallendarer Löwen steht ein richtungweisendes Duell auf dem Mallendarer Berg bevor. Die HSG Völklingen hat eine Niederlage mehr auf dem Konto, nach Pluspunkten sind die Teams gleichauf und suchen nach dem Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Der HVV hatte zuletzt ein spielfreies Wochenende, die Saarländer bezwangen zu Hause den TV 05 Mülheim. „Ich glaube, dass uns dieses spielfreie Wochenende gut getan hat, da bis zum Saisonende nur noch zwei weitere folgen. So hatten wir im Training Zeit, uns auf uns zu konzentrieren und die Niederlage in Mundenheim aufzuarbeiten. Im Angriff haben wir speziell am Kleingruppenspiel gearbeitet“, erklärt Vallendars Trainer Christoph Barthel, der viel Respekt vor den Saarländern hat. „Völklingen, wie meiner Meinung nach auch wir, müssten vom Leistungsvermögen mehr als zwölf Punkte auf dem Konto haben. Die Mannschaft ist körperlich sehr robust und hat die Stärken eindeutig im Rückraum.“

Dies musste der HVV schon im Hinspiel erfahren, als die HSG eine überlegen geführte Partie klar mit 30:23 für sich entschied. „Natürlich wollen wir es besser machen als im Hinspiel. Wir haben uns defensiv einiges überlegt und werden zwei, drei Umstellungen vornehmen. Die Mannschaft ist motiviert und will dieses Spiel in eigener Halle unbedingt gewinnen“, versichert Barthel. Dem Defensivspiel soll auch die Rückkehr von Dominik Stein zugutekommen, der nach der Spielpause wieder voll belastbar ist. Linksaußen Tim Meder wird voraussichtlich noch bis Anfang März fehlen.

TV Offenbach – TV 05 Mülheim So., 18 Uhr

Für die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason geht es in der Pfalz darum, sich dem Angriff aus dem unteren Tabellendrittel zu erwehren und das Punktekonto wieder auszugleichen. Im Hinspiel in Mülheim setzte sich der TV mit 30:29 durch. Der Isländer erinnert sich: „Das war ein glücklicher Sieg und eigentlich ein typisches Spiel meiner Mannschaft gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Unbewusst schalten wir da zu häufig einen Gang zurück. Kampf und Wille müssen unbedingt Grundvoraussetzung sein, gerade auswärts, wo der Gegner noch einmal stärker zu erwarten ist. Offenbach hat in den beiden Jahren Oberligaabwesenheit eine gute Entwicklung genommen.“

In der jüngsten Niederlage in Völklingen sahen die Mülheimer einen Schritt nach vorne. „Die Einstellung hat gestimmt. Wenn wir jetzt weiter unsere Fehler reduzieren, sind wir auf einem guten Wege“, meint Bjarnason.

Beim Personal stehen noch Fragezeichen hinter den Einsätzen von Torhüter Tobias Zelter und Rückraumakteur Lukas Helf. „Tobi musste aufgrund einer Verletzung am Ellbogen das Training aussetzen, und beim ihm heißt das schon was. Bei Lukas stehen die Chancen 50:50. Nach seiner Verletzung reichte es zuletzt nur zu leichtem Training“, so Bjarnason. Keine Chance auf einen Einsatz besteht dagegen bei Nils Becker. Nach seinem Muskelfaserriss wird der Rückraumspieler weiterhin ausfallen. Lutz Klattenberg