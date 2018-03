TV Welling träumt nicht von der Sensation beim Primus – HSV Rhein-Nette sucht Anschluss

Während sich Handball-Verbandsligist TV Welling beim favorisierten Tabellenführer in Urmitz für die entscheidenden Kellerduelle warmspielen will, möchte die HSV Rhein-Nette in Mertesdorf endlich ihre Negativserie beenden.

Auch die zwei Tore von Dustin Keip (am Ball) konnten die Niederlage der HSV Rhein-Nette gegen Spitzenreiter SV Urmitz nicht verhindern. Nun wollen die Kombinierten in die Erfolgsspur zurückkehren.

Foto: Andreas Walz

HSG Mertesdorf-Ruwertal – HSV Rhein-Nette (Sa., 19.30 Uhr, Ruwertalhalle). Die HSV Rhein-Nette sucht den Weg zurück in die Erfolgsspur. Drei Niederlage in Serie haben die Vereinigten aus Andernach und Plaidt zurück ins Tabellenmittelfeld gespült. Nach Minuspunkten gleichauf steht dort auch die HSG Mertesdorf-Ruwertal. Im direkten Duell geht es für beide Teams darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu wahren. „Nach unseren drei Niederlage dürfte das Momentum auf Seiten der Gastgeber liegen“, vermutet HSV-Trainer Jörg Kobusch. „Die HSG ist ein unbequemer Gegner, die Begegnungen waren zuletzt immer auf Augenhöhe. Wir müssen an die zweite Halbzeit gegen Urmitz anknüpfen.“

Im Hinspiel in Andernach ging es dramatisch zu. Drei Minuten vor dem Ende glichen die Ruwertaler zum 31:31 aus. Im Anschluss vergaben beide Teams die Chancen zum Siegtreffer. HSG-Mittelmann Christian Schröder war von der HSV-Defensive kaum in den Griff zu bekommen und markierte 14 Feldtore. Neben Christian Schröder gilt es, das Hauptaugenmerk auf dessen Bruder Andreas sowie Alex Kuhfeld zu legen. Das Trio findet sich unter zwölf erfolgreichsten Torschützen des Verbandsoberhauses wieder.

In der Offensive wird Kobusch wieder die Variante des siebten Feldspielers einstreuen. „Wir haben das weiter verfeinert und fühlen uns dabei immer sicherer“, so Kobusch. Einen Ausfall gibt es bei der HSV zu beklagen. Bei Kapitän Peter Bieg musste nach dem Spiel in Urmitz die Nase gerichtet werden. Der schnelle Linksaußen muss mindestens eine Woche pausieren.

SV Urmitz – TV Welling (Sonntag, 17 Uhr, Peter-Häring-Halle). Nach dem erfolglosen Gastspiel beim Tabellenzweiten HSG Bad Ems/ Bannberscheid steht der TV Welling vor einer weiteren schwierigen, wenn nicht gar unlösbaren Auswärtsaufgabe, denn er spielt beim Ligaprimus in Urmitz vor. Der SVU ist Favorit, erst recht, nachdem die Rheinstädter mit einem imponierenden 31:24-Derbysieg bei der HSV Rhein-Nette stark ins neue Jahr gestartet sind.

Den Favoritenstatus befeuern auch der 32:28-Hinspielsieg der Urmitzer sowie die Tabellenposition der Wellinger als Neunter. Allerdings dürfte Urmitz gewarnt sein. Der Co-Trainer des SVU, Peter Wolf, der den wegen eines Trauerfalls in Kroatien weilenden Zdravko Guduras diesmal vertritt, bezeichnet die Wellinger als „verschworene Truppe, die an guten Tagen auch mal einen Favoriten überraschen kann“.

Zuletzt allerdings erwischten die Maifelder einen schlechten Tag bei der 22:35-Klatsche in Bad Ems. Deshalb träumt Wellings Trainer Achim Adams auch nicht von der großen Sensation, sondern erwartet vor allem eine Leistungssteigerung von seinem Team: „Wir wollen in der Abwehr aggressiver auftreten und im Angriff noch mutiger agieren“, stellt sich Adams vor. „Wir orientieren uns am Hinspiel, da haben wir das bei der Vier-Tore-Niederlage vor allem in der zweiten Halbzeit recht gut gemacht.“ Adams möchte bewusst den Druck von seinem Team nehmen: „Wir hatten und haben in den Spielen vor der Karnevalspause mit Bad Ems, Urmitz und Mertesdorf drei Brocken vor der Brust, gegen die wir nichts Zählbares einkalkulieren können. Als Politik der kleinen Schritte geht es darum, sich mit guten Leistungen Mut für die entscheidenden Spiele nach Karneval zu holen. Wenn alle mutig sind und mit dem Bewusstsein reingehen, dass wir nichts zu verlieren haben, ist das schon die halbe Miete.“ lkl/htr