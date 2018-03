TV Mülheim tritt auswärts an

In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beginnt das neue Jahr für den TV 05 Mülheim mit einem Nachholspiel. Am Donnerstagabend (20.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason beim Tabellenschlusslicht TSG Friesenheim-Ludwigshafen II. Bereits am Sonntag (17 Uhr) steigt dann der Rückrundenauftakt im Mülheimer Schul- und Sportzentrum mit einem echten Topspiel. Spitzenreiter VT Zweibrücken-Saarpfalz kommt an den Rhein.

Der Spielplan hat ein unangenehmes Auftaktprogramm für die Mülheimer vorgesehen. Inklusive des Nachholspiels treten die Mülheimer im Januar dreimal auswärts an. Im einzigen Heimspiel geht es gegen den starken Tabellenführer. „Wir müssen höllisch aufpassen. Alle diese Auswärtsspiele darf man keinesfalls unterschätzen, auch wenn die Teams in der Tabelle hinter uns stehen. An Friesenheim zum Beispiel habe ich gar keine guten Erinnerungen. Ich glaube, dort haben wir bislang nie etwas Zählbares geholt. Und nun hat die TSG in Andreas Reckenthäler einen Trainer, der uns natürlich bestens kennt“, sagt Bjarnason.

Der Ex-Vallendarer Reckenthäler hatte die Bundesligareserve im Sommer übernommen und durchaus ansprechende Leistungen mit der jungen Mannschaft erzielen können. Bislang fehlt es allerdings an Punkten. Lediglich zwei Siege hat die TSG auf ihrer Habenseite. Reckenthäler will in seinem ersten Trainerjahr nun noch den Klassenverbleib realisieren, ehe im Sommer ein Wechsel zum Stadtrivalen VTV Mundenheim ansteht.

Nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Rheinlandpokal kurz vor Weihnachten ruhte der Mülheimer Trainingsbetrieb zwischen den Jahren. Seit dem 2. Januar aber scheucht Bjarnason seine Spieler wieder durch die Halle mit klaren Zielen. „Wir haben uns in der Pause zusammengesetzt und uns vorgenommen, die krassen Leistungsschwankungen einzudämmen. Das Team kann viel mehr, als es oftmals zeigt. In einer Woche spielen wir klasse, in der nächsten dann wieder richtig schwach. Das wollen und müssen wir abstellen. Mehr Konstanz ist gefordert“, macht Bjarnason deutlich.

Eine Personalie hat sich in der Weihnachtspause ergeben. Linksaußen Georg Ebel wird den Verein aus beruflichen Gründen verlassen und zurückkehren zu seinem Pfälzer Heimatverein HR Göllheim-Eisenberg (derzeit Schlusslicht der Pfalzliga). „Wir danken Georg, dass er uns ausgeholfen hat, und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg. Wir konnten uns auf diesen Abgang einstellen und haben Alternativen. Der Kader wurde im Sommer ja bewusst vergrößert“, sagt Bjarnason. Einen Ausfall für die kommenden ein bis zwei Wochen gibt es im Rückraum zu verzeichnen. Luks Helf hadert erneut mit Knieproblemen.

Von unserem Mitarbeiter

Lutz Klattenberg