TV Mülheim kassiert bittere Heimniederlage

Beim Jahresauftakt in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat der HV Vallendar eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim VTV Mundenheim unterlag die Mannschaft von Christoph Barthel mit 28:32 und hat damit den Hinspielerfolg nicht wiederholen können. Derweil hat der TV Mülheim bei seinem Heimspiel gegen Tabellenführer keine Chance gehabt und klar verloren.

TV 05 Mülheim. VTZ Saarpfalz 17:27 (5:15)

Kein Durchkommen – ob Mülheims Spielmacher Julian Vogt (am Ball) oder Kreisläufer Philipp Schwenzer (rechts), was auch immer der TV versuchte, er kam gegen Oberliga-Tabellenführer VTZ Saarpfalz nicht durch. Mülheim unterlag mit 17:27.

Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt gegen Tabellenschlusslicht TSG Friesenheim II hat der TV 05 im ersten Heimspiel gegen Spitzenreiter Saarpfalz eine deutliche Niederlage bezogen. „Wir sind wirklich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mannschaft mal in einer Halbzeit nur fünf Tore geworfen hat“, haderte Mülheim- Trainer Hilmar Bjarnason nach der Schlusssirene. Beim 3:4 nach sieben Minuten war der deutliche Leistungsunterschied der Teams noch nicht zu erahnen. Nach einem 5:0-Lauf der Gäste bis zur 15. Minute waren die Fronten jedoch schnell geklärt.

Im gesamten weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang nur Lucas Freimuth ein weiteres Feldtor zum 5:12 (25.). Max Zerwas hatte in der 19. Minute per Siebenmeter das 4:10 erzielt. Die VTZ stellte eindrucksvoll unter Beweis, warum sie die beste Defensivmannschaft der Oberliga stellt und ließ den TV 05 nie zur Entfaltung kommen. Offensiv dominierte der starke Rückraum der Gäste um die erfahrenen Akteure wir Mrtin Mokris, Philipp Wiese und Tomas Kraucevicius. Beim Kabinengang war der Rückstand dann schon zweistellig und die Partie damit quasi schon entschieden.

„Ich habe in der Halbzeit an die Ehre appelliert. Die Jungs haben es dann auch besser gemacht und endlich ordentlich zugepackt. Es kam mir vor, als hätten wir zu Beginn viel zu viel Respekt vor dem Gegner gehabt. Für die Zuschauer tut es uns natürlich leid, dass wir keinen engeres Spiel liefern konnten“, sagte Bjarnason. Der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichener und endete 12:12. Saarpfalz gewährte den Mülheimern keine Möglichkeit, zu verkürzen. Bjarnason: „Wir haben uns viel vorgenommen und müssen das jetzt schnell verdauen. Es lag an uns, irgendwie war die Handbremse stets angezogen.“

Mülheim: Zelter, Winkel; Zerwas (3/1), Hommen (3), Nauroth (3), Vogt (2/1), Langen (1), Schwenzer (2), Freimuth (1), Lebernegg, Dahmen; Glaubez (2), Backes.

VTV Mundenheim – HV Vallendar 32:28 (16:12)

Die Chancen für einen Vallendarer Sieg in Mundenheim waren durchaus vorhanden, 26 Fehlwürfe aber ließen einen Erfolg nicht zu. In der frühen Abtastphase der Partie trafen beide Teams doppelt, doch danach setzten sich die Gastgeber schnell bis zum 10:4 ab (13.). Drei Treffer der VTV gingen auf das Konto des Ex-Vallendarers Marco Binnes. Vier weitere Minuten dauerte es, bis Stefan Baldus den fünften HVV-Treffer erzielen konnte. Bis zur 17. Minute hatte seine Mannschaft aber bereits 13 Fehlwürfe gesammelt. Zwischenzeitlich wurde die offensive 3:2:1-Deckung in eine 6:0-Formation geändert, damit hatte der HVV mehr Erfolg. Zumindest konnte der Rückstand bis zum Seitenwechsel ein wenig reduziert werden. Vier Tore trennten die Teams beim Kabinengang.

Der Drittligaabsteiger hielt seinen Vorsprung danach konstant und hatte in Torhüter Nico Klein und Yannick Treiber die spielbestimmenden Akteure, agierte aber auch mannschaftlich sehr geschlossen. Hoffnung für Vallendar keimte nochmals auf, als Jacob Schleier den HVV in der 51. Minute per Doppelpack auf 23:26 heranbringen konnte, doch die kurze Aufholjagd wurde jäh beendet. Vier Tore hintereinander, darunter eines von VTV-Keeper Klein, entschieden die Partie bis zur 57. Minute endgültig. Auf Vallendarer Seite kam Fabian Schmitt zu seinem ersten Treffer in der Oberliga. Schmitt war in der Schlussminute per Siebenmeter erfolgreich.

„Eine Niederlage in Mundenheim ist sicher kein Beinbruch, war aber dennoch vermeidbar. Wir haben zwar die Anzahl an technischen Fehlern reduzieren können, aber unsere Möglichkeiten nicht genutzt. Insgesamt haben wir 26 Fehlwürfe produziert und dennoch 28 Tore geworfen. Daran lässt sich erkennen, dass durchaus etwas drin gewesen wäre. Jetzt müssen wir uns schnell auf das kommende Heimspiel gegen Völklingen konzentrieren, denn das ist eine Partie, die wir eigentlich gewinnen müssen“, erklärte HVV-Übungsleiter Barthel.

Vallendar: Burgard, Boinski; Hertz (1), Baldus (3), Lohner (4), Stein (1), Strüder (2), Gufrucht (4), Offermann (6/6), Woods (4), Schleier (2), Schmitt (1/1), Busse.

