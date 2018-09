Ohne viel Harz läuft es bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Engers wie geschmiert. Nach der Auftaktpleite im Hunsrück kam der Aufsteiger im Duell der Neulinge gegen die Sportfreunde aus Budenheim mit einem 24:22 (10:8) zum ersten Sieg. „Das ist schon ein Vorteil, wenn du es gewohnt bist, ohne Harz zu spielen“, schien Gästecoach Dirk Rochow zumindest einen Grund gefunden zu haben, warum seine Mannschaft nach dem Auftaktsieg gegen die TG Waldsee (22:21) nun am Wasserturm die Halle als Verlierer verlassen musste. Während in allen anderen zwölf Hallen das Harzen erlaubt ist, darf in der Engerser Sporthalle das Haftmittel, das die Ballbehandlung erleichtern soll, nicht benutzt werden. „Doch ganz allein am Harz hat es heute nicht gelegen“, fügte Rochow hinzu. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Wir haben da einfach, im Vergleich zum Spiel in der vergangenen Woche zu viele Chancen nicht genutzt.“

Vom ersten Spiel (14:40-Niederlage bei der HSG Hunsrück) wollte TVE-Trainerin Heike Stanowski eigentlich nicht mehr sprechen, doch der unverhoffte Aufwärtstrend ließ die Übungsleiterin dann doch schnell den Unterschied zum Spiel ...

