TV Engers müht sich zu wichtigem Sieg

Die Handballerinnen des TV Engers haben das Spitzenspiel in der Rheinlandliga beim TV Welling klar mit 20:14 (8:5) gewonnen. Durch diesen Erfolg beim Tabellendritten, einem der direkten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft, hat der souveräne Spitzenreiter die Hinrunde ohne Verlustpunkt beendet und schon frühzeitig seine Aufstiegsambitionen in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar untermauert.

Anne Kinzer (links) und Julia Schäfer (rechts) machten in Welling in der Abwehr beim TV Engers dicht und ließen nur wenige Torchancen des Gegners zu. Und Torfrau Alexandra Irmgartz (im Hintergrund) hielt unter anderem fünf Siebenmeterstrafwürfe.

Foto: TV Engers

In der Wellinger Nettetalhalle war die Leistung des TVE allerdings nicht mit der ganz starken vom Spiel vier Tage zuvor bei der knappen 24:25-Niederlage im Wettbewerb um den HVR-Pokal-Viertelfinale gegen den klassenhöheren Oberligisten HSG Wittlich zu vergleichen. „Hauptsache gewonnen“, lautete demzufolge das Fazit der Engerser Trainerin Heike Stanowski. Überragende Spielerinnen beim Siegerteam vom Engerser Wasserturm waren die Spielmacherin Derya Akbulut, die zehn Treffer erzielte und Torfrau Alexandra Irmgartz, die fünf von acht Siebenmetern der Gastgeberinnen abwehrte.

In einem sehr hart umkämpften Spiel wussten beide Mannschaften um die Bedeutung der Begegnung. Welling wollte durch einen Sieg am Spitzenreiter Engers dranbleiben, Engers konnte seinen Vorsprung vor einem der ärgsten Verfolger auf sechs Punkte ausbauen.

Durch diese Ausgangssituation gingen beide Mannschaften sehr verkrampft ins Spiel und leisteten sich viele technische Fehler. Erst nach 3:34 Minuten erzielte Birgit Peusens das erste Tor der Begegnung für den TV Engers.

Das Spiel war durch zwei starke Abwehrreihen geprägt, sodass es auf beiden Seiten kaum zu Torerfolgen kam. Mitte der ersten Spielhälfte fanden die Gäste, unterstützt von etlichen TVE-Fans, die ihre Mannschaft lautstark anfeuerten, besser ins Spiel und setzten sich bis zur Pause auf drei Tore zum 5:8-Pausenstand von den Eifelanerinnen ab.

Nach dem Wechsel fanden beide Mannschaften etwas erfolgreicher den Weg zum Tor. Zwischenzeitlich gelang es Engers sich auf sieben Tore abzusetzen (10:17, 47. Minute), nicht zuletzt weil Irmgartz von der Siebenmeterlinie kaum zu überwinden war. Im Angriff riss Derya Akbulut das Spiel, unterstützt von Kathi Marx, an sich. Das waren die spielentscheidenden Gründe zu Gunsten des TVE.

Am Ende setzten sich die Engerserinnen in einem kampfbetonten Spiel verdient mit 20:14 durch und verteidigten damit ihre weiße Weste. Heike Stanowski war nach dem Spiel froh über die gewonnenen Punkte. Sie hob neben Irmgartz und Akbulut auch die guten Leistungen von Anne Kinzer, Julia Schäfer und Marie Grosser in ihrem Team hervor.

War das nach der Hälfte der Saison schon eine Vorentscheidung im Titelkampf? „Es kommen noch schwere Spiele auf uns zu. Jede Mannschaft durchläuft in der Regel im Saisonverlauf ein Tief. Welling hatte seins schon, hat gegen Wittlich II und in Daun verloren“, sagt Stanowski, die vor allzu viel Euphorie warnt.

Der TVE-Abteilungsleiter Paul Ganzer hatte vor dem Pokalspiel gegen Wittlichs Oberligateam in der Vorwoche aber schon mal klargestellt, dass Engers im Fall der Meisterschaft in diesem Jahr auch sein Aufstiegsrecht wahrzunehmen beabsichtigt. „Anders als in der Saison 2008/2009, als wir schon mal in der Oberliga gespielt haben, ist unser Kader diesmal breiter aufgestellt. Damals hatten wir zum Beispiel nur eine Torfrau. Zudem ist der Aufstieg jetzt das klare Ziel der Spielerinnen und des Trainerteams“, betont Ganzer. Sollte es Ende April mit der Meisterschaft klappen, sieht sich Engers gut gerüstet. „Wir waren in den vergangenen Monaten fleißig“, beantwortet Ganzer die Frage, ob auch die wirtschaftliche Basis beim TVE vorhanden ist, um in der vierthöchsten Spielklasse anzutreten.

Christoph Hansen

TV Engers: Irmgartz, Dück – Peusens (1), Thiel (6/5), Neckel, Akbulut (10), Brink, Kinzer, Grosser, Mohrs, Schäfer (1), Bäck, Marx (2), Ritter.