TV Engers bietet Oberligist HSG Wittlich Paroli

Die Handballerinnen des TV Engers haben im Wettbewerb um den Pokal des Handball-Verbands Rheinland (HVR-Pokal) den Einzug in Final-Four-Turnier an Ostern knapp verpasst. Nach einem ausgeglichenen und spannenden Viertelfinalspiel verlor der souveräne Tabellenführer der Rheinlandliga vor 100 Zuschauern in eigener Halle gegen den klassenhöheren Oberligisten HSG Wittlich knapp mit 24:25 (12:13) und schied in der Runde der letzten acht Teams aus.

Energisch und entschlossen setzt sich die Engerserin Kathi Marx (Nr. 15) in dieser Situation am Kreis gegen die Wittlicher Abwehr durch und erzielt eins ihrer fünf Tore.

Die Begegnung in der Engerser Sporthalle war mehr als ein reines Pokalspiel. Es sollte für die Heimmannschaft ein Fingerzeig werden, ob im Fall einer Rheinlandmeisterschaft in dieser Saison sportlich ein Aufstieg schon in Frage kommen kann. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft besser aus der Weihnachtspause kommt“, hatte die Engerser Trainerin Heike Stanowski selbstbewusst vor dem Anpfiff gesagt.

Stanowski lag mit ihrer Einschätzung goldrichtig. Von Beginn an lieferten sich beide Teams ein temporeiches Spiel, in dem Wittlich zunächst ständig mit einem Tor führte, Engers gegen die Gäste aus der Eifel aber bis zum 6:6 stets ausglich. Auch als Wittlich zwischen der neunten und elften Minuten mit drei Treffern in Folge auf 6:9 leicht davonzog, brachte das den Rheinlandligisten nicht von seiner Linie ab. Die TVE-Frauen konnten sich weiterhin auf ihre stabile Abwehr verlassen, die in der Folge achteinhalb Minuten lang kein Gegentor zuließ. In dieser Zeit erspielten sich die Gastgeberinnen ihre erste Führung des Spiels (10:9). Zur Pause führte der Favorit aus Wittlich aber doch wieder mit einem Tor Vorsprung (12:13).

„Wir wussten, dass es ein enges Spiel werden würde“, war Wittlichs Trainer Thomas Feilen nicht überrascht vom couragierten Engerser Auftritt. Und der setzte sich auch nach der Pause fort. Ausgleich zum 13:13, Engerser Führung zum 14:13, Wittlicher Ausgleich zum 14:14. Als die HSG in einer Kopie des ersten Spielabschnitts danach vier Tore in Folge erzielte und nach knapp 40 Spielminuten mit 18:15 führte, schien sich die Waage zu Gunsten des Oberligisten zu neigen.

Aber es blieb bis zum Schlusspfiff eine Partie auf des Messers Schneide. Jetzt war es zwar ein Zweitorerückstand, dem die Heimmannschaft hinterherlief (16:18, 17:19, 18:20, 19:21, 22:24), doch als Derya Akbulut auf 24:25 verkürzte, waren noch 30 Sekunden zu spielen. Immer noch war eine Überraschung möglich. Aber die Gäste spielten die verbleibenden 30 Sekunden routiniert herunter und ließen Engers nicht mehr in Ballbesitz kommen.

„In der ersten Hälfte ist es uns gut gelungen, das Tempogegenstoßspiel von Engers zu stören. Wir wussten, dass Engers vor allem damit gefährlich ist, auch weil die Mannschaft in Alexandra Irmgartz eine bärenstarke Torfrau hat. Mit gutem Positionsspiel wollten wir uns möglichst viele Torchancen herausspielen. Dass das Spiel so eng werden würde, war nicht unerwartet“, bilanzierte Thomas Feilen.

Seine Kollegin Heike Stanowski blickte bereits auf das Spitzenspiel in der Rheinlandliga am Sonntag in Welling voraus: „Es war das von mir erwartete Spiel auf Augenhöhe. Am Ende hat die etwas glücklichere Mannschaft gewonnen. Aus diesem Spiel nehmen wir sehr viel Motivation mit nach Welling. Dort gilt es die gute Leistung des Pokalspiels erneut abzurufen.“

TV Engers: Irmgartz (1), Marci – Marx (5), Thiel (5/3), Mohrs (4), Akbulut (3), Peusens (2), Grosser (2), Schäfer (2), Neckel, Kinzer, Brink, Bäck, Ritter.

HSG Wittlich: Diede, Scharfbillig – Packmohr (5), Schieke (5), Schenk (3), Schurich (3), Flesch (2), Lang (2), Barthen (2), Keil (1), Ambros (1), Simonis (1/1), Gassanov, Lukanowski.

Schiedsrichter: Stephan Frank/ Axel Stolle (HV Vallendar).

Zuschauer: 100.

