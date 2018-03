TuS Weibern will dem Aufwärtstrend folgen

In der Handball-Verbandsliga möchte der TuS Weibern im Heimspiel gegen die HSG Wittlich (Samstag, 19.30 Uhr, Robert-Wolff-Halle) seinen Positivtrend mit zuletzt drei Siegen in Serie allzu gerne fortsetzen. Allerdings treffen die Weiberner dabei auf einen Gegner, der als aktueller Vierter (12:8 Punkte) bislang eine gute Runde spielt.

Auf Tore von Sven Schumacher (am Ball) hofft der TuS Weibern auch im Heimspiel am Samstag gegen die HSG Wittlich.

Foto: Andreas Walz

Stark waren die Gäste aus der Säubrennerstadt auch im Hinspiel, als sie Weibern mit dem 26:21 das Nachsehen gaben. Was aber auch an den damaligen personellen Voraussetzungen lag, wie Weiberns Co-Trainer Andreas Klein nochmals in Erinnerung ruft: „Damals waren wir mit dem letzten Aufgebot in Wittlich, nachdem die HSG leider ohne Angabe von Gründen einer Verlegung nicht zugestimmt hatte. Dementsprechend motiviert sind wir diesmal.“

Mit dem Heimvorteil im Rücken, sowie dem nach 6:0 Punkten gestiegenem Selbstbewusstsein ist dem Rheinlandliga-Absteiger durchaus ein Erfolg gegen den zwei Plätze besser platzierten Gast zuzutrauen. Weibern könnte dann sogar den Platz mit Wittlich tauschen, denn bei zwei mehr ausgetragenen Partien und aktuell 11:13 Zählern wäre das möglich.

So schlecht wie im Hinspiel ist die Personallage dabei nicht, aber sie ist auch nicht ideal. Klein: „Lukas Rostek fehlt aus persönlichen Gründen, Raphael Schlich wird wahrscheinlich auch ausfallen, er hat sich leider verletzt, und Michael Netts Einsatz ist weiterhin fraglich.“

Trotzdem wollen die Weiberner in der Tabelle weiter Boden gutmachen. Klein sprach nach dem 31:25-Auswärtssieg bei der HSV-Rhein-Nette II bereits von einer dafür diesmal notwendigen Leistungssteigerung und erinnert nochmals an die Hinrundenpartie: „Da hatten wir mit dem wurfgewaltigen Rückraum Probleme. Hier müssen wir diesmal früher stören, um den Torhütern das Leben einfacher zu machen. Außerdem müssen wir offensiv zielstrebiger und geduldiger agieren. Auch wenn uns wichtige Leute im Rückraum und in der Abwehr fehlen, wollen wir die zwei Punkte zu Hause definitiv holen.“ htr