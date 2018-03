SVU kann Hunsrück-Team nicht stoppen

xDer SV Urmitz hat das Spitzenspiel der Handball-Rheinlandliga gegen die HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch verloren – die Hunsrücker haben dadurch den SVU als Tabellenführer abgelöst. Derweil ist der Turnerschaft Bendorf ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf gelungen, während der TV Moselweiß erneut leer ausging.

SV Urmitz. HSG Irmenach 26:30 (17:14)

Der Irmenacher Korab Mulliqi gibt den Ball nicht her – die Urmitzer Dominik Gauss (links) und Andreas Reick können nicht verhindern, dass Mulliqi den Ball weiter verwertet. Verhindern konnte der SVU auch nicht, dass die HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch mit 30:26 gewann und die Tabellenführung in der Rheinlandliga übernahm.

Foto: Heil

Das Spitzenspiel bot alles, was es versprach: Der bisherige Ligaprimus aus Urmitz lieferte den Hunsrückern, die nun 18:0 Punkte in Folge eingefahren haben, einen tollen Kampf. Bis zur 15. Minute lag zumeist das Hunsrückteam knapp vorn, ab dem ersten Urmitzer Führungstreffer (9:8) beherrschte der SVU leicht die Szenerie. Das blieb bis zum 22:20 nach 40 Minuten so, ehe sich das Blatt allmählich wendete. „Die Bälle, die wir bis dahin reingemacht haben, fanden in der Schlussphase ihr Ziel nicht mehr,“ trauerte SVU-Trainer Zdravko Guduras vor allem den letzten siebeneinhalb Minuten nach. In denen verrammelte die HSG das eigene Gehäuse, sodass aus einer vermeintlichen Punkteteilung beim 26:26 doch noch die Wachablösung wurde.

Guduras nahm es gewohnt fair hin und war voll des Lobes. „Am Ende war die HSG vielleicht einen Tick cleverer. Es war aber eines der besten Spiele meiner Jungs, seit ich hier Trainer bin, wenn nicht sogar das Beste überhaupt. Die Jungs müssen sich keinerlei Vorwürfe machen. Beide Mannschaften haben alles gegeben. Die HSG hat den Rückenwind ihrer Erfolgsserie letztlich genutzt.“

Urmitz: Kunz, Löcher, Kühnhold; Pitzen (7), Majewski (6), Häring (5), Reick (5), Gauss (2), Hoffend (1), Bauer, Becker, Boos, Gerlach.

Turnerschaft Bendorf – TuS Daun 31:29 (13:14)

Im Nachholspiel hat die Turnerschaft die Niederlagen der Konkurrenten Welling und Moselweiß ausgenutzt und sich einen wertvollen Sieg erkämpft. Bis zur Pause musste Bendorf mehrere Drei-Tore-Rückstände aufholen. Die Gastgeber kamen dann aber nach Wiederanpfiff hellwach aus der Kabine und landeten mit vier Toren in Folge vielleicht schon den entscheidenden Schlag. Daun steckte nach dem Bendorfer 17:14 zwar nie auf, doch die Falken ließen in den verbleibenden 25 Minuten keinen Ausgleich mehr zu. Eng blieb die Partie dennoch, ehe die Gastgeber fünf Minuten vor Ende von 27:26 auf 29:26 davonzogen und diesen Vorsprung anschließend engagiert verteidigten. Bendorfs Spieler Lucas Litzmann, der gemeinsam mit René Engler das Gros der TSB-Tore erzielte, meinte glücklich: „Wir mussten bis zum Schluss kämpfen. Daun ist ein extrem zäher Gegner, aber wir haben heute als Team die richtigen Lösungen gefunden.“

Bendorf: Hemmerle, Jansen; Engler (7), Litzmann (7), Brinkmann (4), Becher (3), Franken (3), Kirschhöfer (2), Schmitt (2), Acar (1), Brink (1), Hopfner (1/1), Issa, Schlicht.

HSV Rhein-Nette – TV Moselweiß 29:25 (15:11)

Während die HSV Rhein-Nette mit dem Erfolg gegen den TV Moselweiß ihre lange Durststrecke mit zuletzt vier Niederlagen beenden konnte, verharrt das Team von Gästetrainer Andreas Thull damit weiterhin in der Abstiegszone. Was unter anderem an der Personallage der Moselweißer lag. „Wir sind ersatzgeschwächt angereist. Insbesondere sind uns der komplette linke Rückraum, beide Stammtorhüter und ein Spielgestalter ausgefallen. Die übrigen Spieler haben sich redlich bemüht, konnten die Ausfälle aber nicht kompensieren.“ Bis zum 8:8 (18.) lagen die Gäste dennoch gleichauf, fingen sich dann aber erstmals einen Drei-Tore-Rückstand zum 8:11 ein. Der TVM kämpfte sich erneut auf 11:12 heran, kassierte aber nun vor und nach der Pause insgesamt fünf Gegentore in Serie. Beim 17:11 für die HSV war die Partie damit entschieden. Thull: „Mit einem kompletten Kader wäre ein Erfolgserlebnis durchaus möglich gewesen. Aber dem war leider nicht so, deshalb müssen wir hinnehmen, dass Rhein-Nette unsere entsprechenden Defizite ausgenutzt hat und am Ende auch als verdienter Sieger vom Platz gegangen ist.“

Moselweiß: Pick; Stemann (11/7), Rippinger (4), Mustar (3), Weber (3), Meurisch (2), Tykfer (1), Weiler (1), Goos, Kaiser, Schlagbauer.

Von unserem Mitarbeiter

Harry Traubenkraut