Gut 200 Zuschauer wollten sich von der Heimstärke der HSV Rhein-Nette überzeugen – und sie sollten am Samstagabend auch nicht enttäuscht werden, denn die Mannschaft von Trainer Herrmann-Josef Häring besiegte den TV Bitburg in einer hochklassigen Partie der Handball-Rheinlandliga mit 33:29 (15:12). Für Häring, der seinen Vertrag bei der Andernach/Plaidter Spielgemeinschaft am Rande der Begegnung vorzeitig verlängerte (siehe Bericht unten) und sein Team war es am Ende ein rundum gelungener Abend mit dem Heimsieg Nummer sechs bei ebenso vielen Heimauftritten. Gleichzeitig musste der Tabellenzweite aus der Bierstadt nach 16:0-Auftaktpunkten im HVR-Oberhaus die dritte Niederlage in Folge hinnehmen und damit den Kontakt zu Tabellenführer SG Gösenroth weiter abreißen lassen.

Enttäuscht hatte aber auch der TV Bitburg in der Andernacher Realschulhalle nicht, was auch Häring erkannte: „Bitburg war ein richtig starker Gegner. Und das, obwohl mit Pascal Wolff und Chris ...

Lesezeit für diesen Artikel (508 Wörter): 2 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.