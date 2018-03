Mülheim ist für den Favoriten gerüstet

Aus unserem Archiv

Mülheim/Vallendar

In der Handball Oberliga greifen der TV 05 Mülheim und auch der HV Vallendar aktiv in den Titelkampf ein. Die Mülheimer erwarten zu Hause die Sportfreunde Budenheim. Vallendar gastiert bei den Handballfreunden Illtal. In der Tabelle liegen beide Gegner nach Punkten gleichauf und sind die ersten Verfolger von Spitzenreiter VTZ Saarpfalz.