Kein Spaziergang für den TV Mülheim

In der Handball-Oberliga hat der HV Vallendar an diesem Wochenende spielfrei. Der TV 05 Mülheim ist auswärts gefordert. Am heutigen Samstag (19.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason bei der HSG Völklingen.

Sehr ruhig war es am Montagabend nach dem Mülheimer Training, als der Isländer seiner Mannschaft die erste Hälfte des Heimspiels gegen Tabellenführer VTZ Saarpfalz nochmals zu Gemüte führte. Auf ganze fünf Tore kam der TV 05 in den ersten 30 Minuten, an eine derart schwache Offensivleistung mochte sich Bjarnason nicht erinnern. „Das war wohl die Höchststrafe“, nimmt der Trainer kein Blatt vor den Mund. „Das Schweigen der Mannschaft beim Betrachten der ersten Halbzeit zeigt aber, dass sie verstanden hat. So einen Auftritt darf man sich zu Hause nicht erlauben. Es fehlte an Emotionen, an Wille, an allem. Jetzt haben wir zum Glück die Chance, es wieder gutzumachen“, sagt Bjarnason.

An einen Spaziergang beim Tabellen-13. glaubt der Coach aber nicht, auch wenn die Saarländer vier Spiele in Serie verloren haben. „Die letzten Niederlagen fielen alle mit drei oder weniger Toren Unterschied aus, auch gegen Saarpfalz“, erinnert Bjarnason. „Die Mannschaft verfügt über ein gutes Kollektiv und einen erfahrenen Trainer. Eigentlich habe ich die HSG weiter vorne erwartet. Gerade auch nach dem Hinspiel.“

Am zweiten Spieltag entwickelte sich im Mülheimer Schul- und Sportzentrum ein Duell auf Augenhöhe. In der 52. Minute stand es 24:24, ehe Mülheim zu einem 5:0-Lauf ansetzte und die Partie für sich entschied. „Das war ganz eng und wir hatten den Heimvorteil. Die HSG ist auf allen Positionen torgefährlich, wir müssen uns in Acht nehmen. Ich erwarte ein hartes Stück Arbeit“, glaubt Bjarnason. Erneut muss Mülheim auf Lukas Helf (Kniebeschwerden) und Nils Becker verzichten. Die Verletzung von Becker aus dem Spiel in Friesenheim stellte sich als Muskelfaserriss in der Wade heraus und zwingt den Rückraumakteur zu einer Zwangspause von etwa drei bis vier Wochen. lkl