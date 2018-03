HSV-Trainer Kobusch verkündet vor Topspiel seinen Abschied

Handball-Rheinlandligist HSV Rhein-Nette greift zu Beginn des Jahres nach der Tabellenspitze. Mit einem Sieg im Auswärtsspiel bei der HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch (Sonntag, 16.30 Uhr) kann sich die Mannschaft von Trainer Jörn Kobusch erstmals auch nach Pluspunkten am SV Urmitz vorbeischieben. Mit nur drei Minuspunkten ist die HSV derzeit schon bestes Team der Liga. Auch die Hunsrück-HSG mischt allerdings kräftig oben mit. Bei einem Heimsieg würde sich die HSG an Rhein-Nette vorbei auf Rang zwei schieben.

Ein bestelltes Feld hinterlässt Trainer Jörn Kobusch. Er hat die HSV Rhein-Nette zu einem Topteam in der Rheinlandliga geformt, am Saisonende ist Schluss für den Übungsleiter. Ein Nachfolger wird gesucht.

Foto: Andreas Walz

Vor dem „heißen Januar“, der für die Vereinigten aus Andernach und Plaidt nach dem Spiel im Hunsrück noch das Derby beim TV Welling und das Spitzenspiel gegen den SV Urmitz beinhaltet, werden bei der HSV Rhein-Nette Weichen gestellt. Trainer Kobusch und seine Assistenten Werner Mohrs und Kajo Windhäuser werden ihr derzeitiges Engagement bei der ersten Männermannschaft zum Saisonende beenden. Aber weder Zwist noch Unzufriedenheit spielen bei der Entscheidung eine Rolle. „Die Überlegungen sind schon länger da, und der Vereinsführung wurde dies auch frühzeitig mitgeteilt. Es sind ausschließlich persönliche Gründe, wobei ich natürlich nur für mich sprechen möchte.“, sagt Kobusch. „Der Stressfaktor war in letzter Zeit ziemlich hoch, und ich möchte ganz einfach den Fokus mehr auf die Familie legen und mir die Zeit besser einteilen können. Dem Verein werde ich aber auf jeden Fall in der Jugendarbeit erhalten bleiben. Wir reiten gerade auf einer Erfolgswelle – und auch deshalb erachte ich den Zeitpunkt als genau richtig. Wir haben eine Mannschaft geformt, die man so gerne und guten Gewissens übergeben kann.“ Die Suche nach einem Nachfolger läuft bei der HSV Rhein-Nette auf Hochtouren, die aktuelle Situation wird aber keineswegs vergessen. „Als Tabellenführer in die Spiele gegen Welling und Urmitz zu gehen, das wäre schon etwas ganz Besonderes. Aber wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Bei der HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch erwartet uns am Sonntag eine immens schwere Aufgabe“, weiß Kobusch.

Unter ihrem neuen Trainer Mirza Cehajic, Ex-Bundesligaakteur und zuvor Trainer von Oberligist Kastellaun/Simmern, gewannen die Hunsrücker sieben Spiele in Serie und zeigten so, dass sie bei der Titelvergabe beabsichtigen, ein Wörtchen mitzureden. Als gutes Omen darf das Auswärtsspiel der vergangenen Saison genommen werden. Co-Trainer Mohrs coachte die HSV damals in Abwesenheit von Kobusch zu einem knappen Erfolg. Eher negativ ist die Personallage. Dustin Keip, Spielgestalter und im Mittelblock neben Dominik Reimer eigentlich unverzichtbar, wird wegen Erkrankung ziemlich sicher ausfallen. Ein Fragezeichen steht hinter Jannik Lenz, während die Hunsrücker wohl in Bestbesetzung in das Topspiel gehen werden. Kobusch: „Die leichte Favoritenstellung möchte ich deshalb Irmenach zuschreiben, aber ich bin mir sicher, dass wir unsere Chancen bekommen. Die Spielanlage der Teams ist ähnlich. Beide sind sehr variabel und kommen mit viel Tempo.“ Lutz Klattenberg

Die HSV Rhein-Nette setzt einen Fanbus zum Spiel in der Kleinicher Hirtenfeldhalle ein. Abfahrt des Busses ist am Sonntag um 14 Uhr an der Realschulhalle. Anmeldungen direkt bei den Akteuren oder Mannschaftsverantwortlichen.