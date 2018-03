HSV Rhein-Nette meldet sich ab aus der Rheinlandliga-Spitze – TV Welling ohne Chance

Die HSV Rhein-Nette hat sich nach der dritten Niederlage in Folge erst mal aus der Spitzengruppe der Handball-Rheinlandliga verabschiedet. Der TV Welling war in Bad Ems nach Fehlstart ohne Siegchance.

In besten Händen ist hier Dominik Reimer (am Ball) beim Urmitzer Philipp Majewski. Reimers neun Tore reichten nicht, um die Heimniederlage der HSV Rhein-Nette zu verhindern.

Foto: Andreas Walz

HSV Rhein-Nette – SV Urmitz 24:31 (7:15). Vor allem in der schwachen ersten Hälfte vergab die Mannschaft von Trainer Jörn Kobusch die Möglichkeit, den Tabellenführer zu überraschen. Nach mehr als zweimonatiger Spielpause zeigten die Urmitzer in Andernach keinerlei Rhythmusstörungen oder Nervosität und gingen schnell mit 5:1 (11.) in Führung. Erst nach einer Auszeit von Trainer Kobusch besserte sich das HSV-Spiel leicht. Die Probleme lagen vor allem im Offensivspiel. Viele unvorbereitete Würfe stellten SVU-Keeper Matthais Kunz vor wenig Probleme. Bis zum 5:9 (21.) blieb die HSV noch einigermaßen in Schlagdistanz, aber in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel fiel schon die Vorentscheidung. Der TV Urmitz setzte sich auf 15:7 ab und konnte hochzufrieden den Kabinengang antreten.

Die Wellinger Lukas Hürter (links) und Maximilian Müller (rechts) können den Torwurf des Bad Emsers Felix Manns nicht verhindern.

Foto: A.Hergenhahn

„In der Halbzeit haben wir an das Team appelliert, im Angriff mehr in die Tiefe zu gehen, um Räume für die Nebenleute zu schaffen. Wir hatten uns zuvor kaum echte Chancen erarbeitet“, berichtete Kobusch aus der HSV-Kabine. „Auch haben wir mehr Konzentration und Kampf gefordert. Nach zwei Niederlagen und dieser schwachen Halbzeit war es wichtig, dass wir zumindest nach der Pause eine Leistung bringen, an der wir uns in den nächsten Wochen aufrichten können.“

Offensichtlich fruchtete der Pausen-Appell, denn mit Anpfiff des zweiten Durchganges präsentierten sich die Vereinigten aus Andernach und Plaidt deutlich variabler. Viele Kreuzbewegungen und das Suchen von Eins-gegen-Eins-Duellen schufen Platz für Kreisläufer Dominik Reimer. Sieben seiner neun Tore warf Reimer nach dem Seitenwechsel. So trug die HSV den Rückstand Tor um Tor ab, und beim 20:23 (51.) keimte zumindest kurzzeitig wieder echte Hoffnung auf eine Wende auf.

Diese wurde jedoch jäh beendet. Jannik Lenz und Raoul Gärtner verwarfen je einen Siebenmeter, hinzu kamen zwei vergebene Gegenstöße. Die Gäste dagegen nutzten ihre Chancen konsequent und setzten sich erneut ab. Auch eine offensive HSV-Deckung in den Schlussminuten brachte den routinierten Tabellenführer nicht mehr in Bedrängnis. „Mit so einer ersten Halbzeit kann man Urmitz nicht bezwingen“, fasste Kobusch zusammen. „Die zweite Hälfte ging dann eher in die richtige Richtung. Jetzt gilt es, den Schalter wieder umzulegen. Das obere Mittelfeld ist unser Ziel, und dafür müssen bald wieder Punkte her.“

HSV Rhein-Nette: Stitz, Skerlak; Lenz, Reimer (9), Gärtner (6/2), P. Bier, F. Bieg, Scholl, Music, Keip (2), Klein, Wansorra, Mehlem (6), Daun (1).

HSG Bad Ems/Bannberscheid – TV Welling 35:22 (16:7). Früh war die Partie in der Bad Emser Silberauhalle gelaufen. Die Wellinger erlaubten sich einen 0:6-Fehlstart, kamen auf 3:7 ran und fielen wieder auf 6:14 zurück. Zur Anfangsphase meinte TV-Trainer Achim Adams: „Bad Ems/Bannberscheid hat eine unglaublich starke Abwehrleistung gezeigt. Körperlich sehr präsent, aber absolut fair haben sie uns früh den Schneid abgekauft.“ Bis zur Pause wuchs der Wellinger Rückstand dann sogar auf neun Treffer an. Eine Hypothek, die bei aller bekannten Wellinger Kampfkraft viel zu groß war, um noch getilgt zu werden. Zumal die Gastgeber nach der Pause binnen zwei Minuten mit einem weiteren 3:0-Lauf gleich jeden möglichen Wellinger Widerstand im Keim ersticken. Nach dem letzten Dreierschlag der Lahn/Westerwald- Kombination zum 25:11 verlief die Partie, wie viele Spiele bei einer solch klaren Führung für ein Team verlaufen. Die HSG tat nicht mehr so viel in der Defensive, Welling bemühte sich um Schadensbegrenzung, und so fielen die Tore in der Schlussviertelstunde im steten Wechsel. Adams meinte: „Die HSG hat uns nach unserem Sieg gegen Rhein-Nette ernst genommen und uns nicht den Gefallen getan, uns zu unterschätzen. Die schnelle 6:0-Führung hat dem Gegner in die Karten gespielt und uns jenes Stück Selbstvertrauen genommen, das du brauchst, um halbwegs mithalten zu können.“

So kam aus Adams' Sicht dann eins zum anderen. Ein weiterhin verletzungsbedingt unvollständiger Kader, das ungewohnte Spiel ohne Harz und die von ihm kritisch konstatierte „fehlende Grundaggressivität“ seines Teams taten ihr Übriges dazu, dass es am Ende deutlich wurde. Adams: „Positiv war, dass wir in der Schlussphase positionell mal etwas ausprobieren konnten, was noch wichtig werden kann. Das hat dann sogar noch ganz ordentlich funktioniert.“

Ansonsten fand sich Wellings Trainer schnell mit der Niederlage ab: „Das war heute ein eher gebrauchter Tag, aber wichtig sind für uns die Spiele auf Augenhöhe. An diese Partie können wir schnell einen Haken machen.“

TV Welling: Monschauer, Otto; Mannheim (7/6), Adams (5), Lichtl (3), Müller (3), Hürter (2), Eis (1), Oligschläger (1), Ockenfeld, Schwarz. lkl, htr