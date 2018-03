HSV Rhein-Nette kann für Spannung sorgen – Welling sieht Chancen

Mit dem Rückenwind des Derbysiegs möchte Handball-Rheinlandligist TV Welling in Bad Ems überraschen. Derby-Verlierer HSV Rhein-Nette steht gegen den Spitzenreiter vor einer schweren Aufgabe.

Zwei wichtige Punkte gewann der TV Welling, hier mit dem siebenmaligen Torschützen Maximilian Adams gegen Frederik Daun (77) und Dominik Reimer (4), im Derby gegen die HSV Rhein-Nette. Nun trauen sich die Wellinger auch in Bad Ems einiges zu.

Foto: Andreas Walz

HSV Rhein-Nette – SV Urmitz (Sa., 17.30 Uhr). Zwei Mal griff die HSV Rhein-Nette zuletzt nach der Tabellenspitze. Niederlagen bei der HSG Irmenach und im Derby beim TV Welling beendeten aber jäh die Hoffnungen. Die Ausgangslage vor dem nächsten Derby gegen den SV Urmitz hat sich für das Team von Trainer Jörn Kobusch aber dennoch nicht groß verändert. Bei einem Erfolg der Vereinigten aus Andernach und Plaidt wäre das Titelrennen im Verbandsoberhaus spannend wie selten zuvor.

„Platz eins war nie unser Saisonziel“, versichert Kobusch. „Wir hatten die Chance, vorübergehend an die Spitze zu klettern, aber man muss auch realistisch bleiben. Ein Platz im oberen Mittelfeld stünde uns gut zu Gesicht, und da sind wir immer noch auf einem guten Weg.“

Die knappe Niederlage beim Lokalrivalen in Welling haben Kobusch und sein Team in der Trainingswoche eingehend analysiert und dann schnell abgehakt. „Wir dürfen uns darüber nicht ewig ärgern. Es war klar zu sehen, was wir verbessern müssen“, sagt Kobusch.

Im Hinspiel in Urmitz bezog seine Mannschaft mit 20:34 die höchste Saisonniederlage. „Urmitz ist sicher verwundbar“, sagt Kobusch und bezieht sich auf die beiden Niederlagen des Spitzenreiters gegen Daun und Schweich. Bei der Revanche für die Hinspielpleite soll der Heimvorteil eine gewichtige Rolle spielen. Allein hinter dem Einsatz von Torhüter Michael Stitz steht noch ein Fragezeichen, nachdem der Rückhalt aufgrund einer Innenbanddehnung unter der Woche nicht trainieren konnte.

HSG Bad Ems/Bannberscheid – TV Welling (Sa., 19.30 Uhr). Durch den 26:25-Derbyerfolg gegen die HSV Rhein-Nette hat sich der TV Welling etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft. Dies war wichtig, weil in den kommenden Wochen Aufgaben gegen die Spitzenteams der Liga auf die Maifelder warten. So geht es nun zum Tabellendritten, ehe die Auswärtspartien bei Tabellenführer SV Urmitz und bei der heimstarken HSG Mertesdorf-Ruwertal auf dem Programm stehen. „Wir können die Aufgaben jetzt etwas gelöster angehen“, freut sich Adams. „Als Außenseiter erwartet niemand etwas Zählbares von uns, wir können also nur positiv überraschen.“

Selbst wenn in Bad Ems angesichts der lupenreinen HSG-Heimbilanz (10:0 Punkte) die Trauben extrem hoch hängen, so reisen die Wellinger in der Gewissheit an, an einem guten Tag auch einem Spitzenteam das Siegen schwer machen zu können.

„Wenn wir die Erkenntnisse aus dem Derby mit nach Bad Ems nehmen, warum sollten wir dann die HSG nicht zumindest auch kitzeln können?“, fragt Adams und verrät auch, wie er sich das vorstellt: „Wir müssen erneut geduldig und mit Konzept die eigenen Angriffe ausspielen sowie beherzt und beweglich in der Abwehr agieren.“ Dann könne die HSG unter dem Siegesdruck unruhig werden.

„Die Bad Emser müssen punkten, wenn sie oben dranbleiben wollen. Wir hingegen könnten in der Silberauhalle den Erfolg gegen Rhein-Nette doch nur vergolden und haben rein gar nichts zu verlieren.“

Adams schließt nicht aus, dass er die eine oder andere Variante im Hinblick auf die nach Karneval folgenden Vier-Punkte-Spiele ausprobieren wird: „Aber das wird sich sicher erst im Verlauf des Spiels selbst ergeben.“ lkl, htr