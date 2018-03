HSV Rhein-Nette befindet sich weiter auf Talfahrt – TV Welling verliert in Urmitz

In der Handball-Rheinlandliga setzt sich die Talfahrt der HSV Rhein-Nette fort, vier Niederlagen stehen in diesem Jahr zu Buche. Der TV Welling verlor in Urmitz.

Im Derby beim TV Welling hat die HSV Rhein-Nette (orange Trikots) zuletzt den Kürzeren gezogen. Und auch in Mertesdorf war für das Team von Trainer Jörn Kobusch nichts zu holen. Derbysieger Welling verkaufte sich in Urmitz zwar ordentlich, an der Niederlage beim Spitzenreiter änderte das aber nicht.

HSG Mertesdorf-Ruwertal – HSV Rhein-Nette 32:28 (19:16). Die HSV Rhein-Nette würde den Monat Januar wohl nur zu gerne aus dem Spielkalender streichen. Im vierten Spiel des Monats setzte es für die Mannschaft von Trainer Jörn Kobusch im neuen Jahr die vierte Niederlage. Bei der HSG Mertesdorf-Ruwertal unterlagen die Vereinigten aus Andernach und Plaidt mit 28:32 (16:19). In der Tabelle der Rheinlandliga fiel die HSV dadurch auf den siebten Rang.

„Ich bin schon sehr enttäuscht. Es hat den Anschein, dass wir wie im Vorjahr nach guter Hinrunde wieder deutlich schwächer werden. Ich hatte gedacht, die Mannschaft wäre da schon weiter und reifer. Von dem Prädikat Spitzenmannschaft sind wir derzeit weit entfernt. Die Mannschaft hat aber Spitzenleistungen in sich. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht noch mehr von dem, was wir uns erarbeitet haben, kaputtmachen“, wurde Kobusch deutlich.

Der Start in die Partie im Ruwertal verlief aus Sicht der HSV durchaus manierlich. In Minute zehn führten die Gäste noch durch ein Treffer von Raoul Gärtner mit 7:6. Danach aber konnte die Leistung kaum aufrechterhalten werden. Beim 8:8 (14.) durch Frederik Daun stand die Partie noch einmal unentschieden, dann übernahm die HSG aus Mertesdorf, die stark ersatzgeschwächt angetreten war.

Die Hausherren setzten sich auf 13:10 ab (21.), Kobusch reagierte mit einer Auszeit. Der Rückstand konnte bis zur Halbzeit aber dennoch nicht wieder verringert werden. „Die Stimmung in der Kabine war nicht gut. Die Spieler haben gut erkannt, woran es gelegen hat, doch daran ändern konnten wir nichts“, so Kobusch.

Mertesdorf setzte sich zum Start der zweiten Hälfte bis auf 23:18 (36.) ab, die nächste Kobusch-Auszeit sollte folgen, blieb aber auch wirkungslos. Die Gastgeber vergrößerten ihren Vorsprung bis zur 45. Minute auf 27:20. „Auch wenn noch genug Zeit war, die Partie war da quasi entschieden. Uns sind die Maßnahmen ausgegangen, von außen der Niederlage entgegenzuwirken. Man hatte auch nicht das Gefühl, dass da noch etwas möglich war“, erklärte Kobusch.

Bezeichnend waren dabei die nächsten fünf Spielminuten. Die HSV blieb ohne Gegentor, erzielte allerdings auch keines. Erst in der Schlussminute konnte Rhein-Nette den Rückstand auf unter fünf Tore drücken. „Es hat die Frische im Kopf gefehlt und auch die Bereitschaft, die nötigen Meter zu machen. Zu keiner Zeit sind wir mit dem Angriffsspiel der HSG klargekommen“, kritisierte Kobusch.

HSV Rhein-Nette: Stitz, Skerlak; Lenz (3), Gärtner (9/5), Reimer (1), F. Bieg, Scholl, Music, Keip (3), Klein (1), Wansorra, Mehlem (4), Daun (6).

SV Urmitz – TV Welling 34:27 (15:12). In der Sonntagspartie der Handball-Rheinlandliga zwischen dem Tabellenführer SV Urmitz und dem Tabellenzehnten TV Welling hat sich der Spitzenreiter am Ende klar mit 34:27 (15:12) durchgesetzt. Die Wellinger konnten am Ende der abwechslungsreichen Begegnung zumindest für sich beanspruchen, gegenüber der klaren Niederlage eine Woche zuvor in Bad Ems (22:35) eine klar bessere Leistung abgeliefert zu haben, während Urmitz sich freuen kann, seine Tabellenführung im Verbands-Oberhaus verteidigt zu haben.

In der Peter-Häring-Halle lag Welling nur einmalig (beim 3:2) vorn. Ansonsten beherrschte der SVU die Szenerie, wenn auch nicht so auffällig, wie es der Abstand in der Tabelle hätte vermuten lassen. Das 2:3 drehten die Gastgeber jedenfalls schnell in ein 5:3 und führten dann zeitweilig mit vier Treffern wie beispielsweise beim 9:5 und 13:9.

Doch die engagierten Wellinger kämpften sich zwischenzeitlich immer mal wieder heran. Größtes Manko aus Gästesicht waren dabei einmal mehr die Chancenverwertung und die Effektivität im Angriff. Dazu sagte Gästetrainer Achim Adams: „Bei 34 Gegentoren sieht es dann ja so aus, als habe die Abwehr schlecht gestanden. Hat sie aber nicht. Unser Problem waren die vergebenen freien Bälle, und teilweise überhasteten Würfe, die alleine schon Lars Pitzen zu sieben Gegenstoßtoren genutzt hat. Die Rechnung ist einfach, aber auch frustrierend. Machst du die Hälfte der Dinger vorne rein und kassierst die Gegenstöße nicht, dann wird es eine enge Partie.“ So aber waren es immer wieder die Phasen, in denen Welling vorn Gelegenheiten vergab, die der Ligaprimus nutzte, um davonzuziehen. Beim 24:20 der Urmitzer war die Gastmannschaft aus Welling dann letztmalig auf vier Tore dran, kassierte aber erneut drei Treffer und war spätestens beim 20:27 damit geschlagen. Adams hatte zwar einen Steigerung gesehen, aber: „Die Körpersprache war heute eine ganz andere und viel besser als in Bad Ems, aber das nützt nicht viel, solange wir dieses Kernproblem im Angriff nicht in den Griff bekommen.“

TV Welling: Monschauer, Eultgen, Otto; Oligschläger (7), Müller (6), Mannheim (4), Adams (3), Lichtl (3), Schwarz (2), Eis (1), Hürter. lkl, htr