In der Handball-Rheinlandliga empfängt die HSV Rhein-Nette an diesem Samstag um 17.30 Uhr in der Andernacher Realschulhalle die Turnerschaft Bendorf. Die Rollenverteilung ist auch diesmal geklärt, denn angesichts der Heimstärke der Andernacher und Plaidter sowie ihrer bislang blütenweißen Weste auf eigenem Terrain mit 8:0 Punkten und dem Pokalerfolg gegen den Ligazweiten Gösenroth ist das Team von Trainer Hermann-Josef Häring zu Hause einmal mehr Favorit.

Allerdings ist das Traditionsduell der ehemaligen Regionalligisten immer wieder auch eines mit Lokalkolorit und hat in der Vergangenheit durchaus schon mal überraschende Spielausgänge gebracht. Zudem ist die Turnerschaft als Tabellenneunter ...

Lesezeit für diesen Artikel (420 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.