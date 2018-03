Hektische Schlussphase bei Weiberns Remis

In der Handball-Verbandsliga hat der TuS Weibern mit dem 23:23 (15:10) gegen die HSG Wittlich zumindest einen Teilerfolg eingefahren. Die Weiberner mussten sich allerdings ärgern, dass sie nach der Pause einen Fünf-Tore-Vorsprung verspielt hatten. Positiv bleibt festzuhalten, dass die Eifeler nun seit vier Partien ungeschlagen sind und sich offensichtlich nach einem schwachen Saisonstart stabilisiert haben.

Vier Tore erzielt, aber auch einen Platzverweis in letzter Sekunde kassiert: So wechselhaft wie für Lars Perk (am Ball) verlief die Partie beim 23:23 gegen die HSG Wittlich für das gesamte Team des TuS Weibern.

Foto: Andreas Walz

In der Robert-Wolff-Halle steckten die Gastgeber einen 0:2-Start schnell weg und lieferten sich anschließend zunächst eine offene Partie mit den zwei Tabellenplätze besser stehenden Gästen. Dank einer starken Phase Mitte der ersten Hälfte zog Weibern dann aber von 7:6 auf 11:6 davon und verteidigte die Führung bis zur Pause.

Angeführt vom 14-maligen Torschützen Kai Lißmann, den die Weiberner nie in den Griff bekamen, kämpfte sich Wittlich nach der Pause aber schnell zurück und konnte mit einem 5:0-Lauf wieder ausgleichen. Musste sich Weibern über den verspielten klaren Vorsprung ärgern, so erging es der HSG später nicht besser, denn beim 21:17 (52.) steuerten die Wittlicher auf Siegkurs, kassierten jetzt aber selbst vier Tore in Folge.

Nach dem 21:21 wurde die Partie immer hektischer, was in Gelben Karten gegen beide Trainer und Roten Karten gegen Weiberns Lars Perk und Wittlichs Lißmann mit dem Schlusspfiff gipfelte. Handball wurde aber auch noch gespielt. So glich Weibern zwei Rückstände zum 21:22 und 22:23 aus, wobei Carsten Rausch eine Minute vor Spielende das leistungsgerechte Remis sicherstellte.

Weiberns Co-Trainer Andreas Klein kommentierte: „Die erste Halbzeit war okay, da hatten wir das Spiel im Griff. Dann aber kam ein unerklärlicher Bruch ins Offensivspiel. Wir haben zu überhastet gespielt und viele freie Bälle verworfen, sogar vier von fünf Siebenmetern. Nach einer Auszeit beim 17:21 haben wir Lißmann in Manndeckung genommen und den Gegner damit verunsichert.“

So hatte der TuS sogar noch die Chance auf den Sieg, doch Lars Perk warf einen Siebenmeter in letzter Sekunde an den Pfosten. Klein: „Das hat ihn so sehr frustriert, dass er den Abpraller weggeschossen hat und unabsichtlich einen gegnerischen Spieler traf. Daraufhin wurde er disqualifiziert.“ htr

TuS Weibern: Ackermann, Markus Kraus; Schlich (6), Perk (4/1), Nett (3), Rausch (3), Retterath (3), Schumacher (3), Michael Kraus (1), Montermann, Schulze, Solsbacher, Weiß.