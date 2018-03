Der TV Welling bricht dramatisch ein und verliert deutlich

Aus unserem Archiv

Welling

In der Handball-Rheinlandliga hätte sich der TV Welling die Reise zum Wiederholungsspiel bei Aufsteiger DJK/MJC Trier sparen können. Für die Gäste setzte es eine deutliche 19:30 (8:12)-Niederlage an der Mosel. Damit fiel die Pleite ähnlich hoch aus wie schon vor sechs Wochen beim Zwischenergebnis von 17:27 nach rund 40 Minuten. Die Partie war danach wegen des undichten Hallendachs abgebrochen worden. Bitter an der neuerlichen Packung ist indes, wie sehr die Maifelder sich diesmal um ein deutlich besseres Resultat brachten. Nach einem guten Ergebnis sah es nämlich nach 45 Minuten aus. Wohl niemand dürfte angesichts eines 16:18-Rückstandes der Gäste da mit einem Totaleinbruch gerechnet haben, der sich in der Schlussviertelstunde umso drastischer vollzog. In Zahlen ausgedrückt lautet die isolierte Bilanz für diese rabenschwarzen 15 Wellinger Minuten 3:12 aus Sicht der Gäste.