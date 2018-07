Nach dem Bundesliga-Aus der Vulkan-Ladies Koblenz/ Weibern vor zwei Jahren kehrt der hochklassige Frauenhandball für einen Tag auf die Weiberner Bühne zurück. Grund ist das stolze Jubiläum „50 Jahre Frauenhandball in Weibern“, welches die Eifeler am Samstag mit der Partie Bayer Leverkusen gegen HSG Bensheim (18.30 Uhr) in der Robert-Wolff-Halle feiern. Die Partie der beiden Erstligisten ist eingebunden in diverse Feierlichkeiten rund um das Jubiläum des Weiberner Frauenhandballs, aus dem die Vulkan-Ladies hervorgegangen sind.

Um 16 Uhr beginnt das Rahmenprogramm. Nostalgie dürfte aufkommen, wenn nach der Partie der Leverkusener „Elfen“ gegen die Bensheimer „Flames“ ab 20.30 Uhr im Foyer der Robert-Wolff-Halle zur „Ladies Night“ ...

