Beim Nette-Cup fühlen sich alle als Gewinner

Bei der 29. Auflage des Wellinger Nette-Cups hat das Auswahlteam HSG Rhein-Rockets in einem packenden und rassigen Finale mit einem 36:33 nach Verlängerung gegen die TS Bendorf den Turniersieg errungen. Die Finalpaarung löste den Endspiel-Dauerbrenner der Jahre 2014 bis 2016 ab. Die Begegnung TV Welling gegen TuS Weibern wurde diesmal zum kleinen Finale degradiert, in dem Welling mit 26:21 zum vierten Mal die Oberhand behielt. Rang fünf ging mit 34:25 gegen Welling II an die Kombination TV Arzheim/ Güls.

Lars Perk (am Ball) und seine Kollegen vom Verbandsligisten TuS Weibern scheiterten an der Turnerschaft Bendorf (gelbe Leibchen), die ihrerseits im Finale nach Verlängerung den Kürzeren zogen.

Foto: Andreas Walz

Die Finalisten vereitelten den Endspielklassiker, indem sie am Tag vor den Finalpartien Weibern und Welling rauskegelten. Bendorf gewann gegen Weibern sicher mit 23:18, während den Rhein-Rockets dies nach einem Handballkrimi mit einem 27:26-Erfolg gegen Welling gelang. Obwohl die HSV Rhein-Nette als dritter Lokalmatador fehlte, waren die Kombinierten aus Andernach und Plaidt im Grunde genommen doch präsent, nur in einem anderen, Retro-gestylten Gewand. Denn das eigens für den Nette-Cup zusammengestellte Auswahlteam der Rhein-Rockets setzte sich zum größten Teil aus Akteuren der HSV zusammen, die mit Torhüter Matthias Kunz vom SV Urmitz, Rückraum-Knaller Florian Heß (HSG Bad Ems/Bannberscheid) und das Mülheimer Duo Lukas Helf und Fabian Exenberger verstärkt wurden. Aber auch Finalspielgegner Bendorf hatte mit Andreas Dahmen vom TV Mülheim und David Mohrs vom SV Urmitz aufgerüstet.

Gastgeber TV Welling, hier mit Björn Oligschläger beim Wurf, verpasste das Finale gegen den späteren Turniersieger HSG Rhein-Rockets (weiße Trikots) nur ganz knapp und hielt sich mit Platz drei schadlos.

Foto: Andreas Walz

Ob wegen der attraktiven Teambesetzung oder dem Handballhunger zwischen den Jahren, das Turnier sorgte schon an den ersten beiden Turniertagen für zusammen 650 Zuschauer, insgesamt fanden rund 1300 Besucher in die Halle. Zum erneut prächtigen Besuch hat auch wieder das Geschick der Veranstalter beigetragen, die auch durch den gekonnt zusammengestellten Spielplan für den traditionellen Zuschauerstrom sorgten. Zunächst ließen sie nämlich in beiden Gruppen die Außenseiter Arzheim/Güls und Welling II durch die erwarteten Titelkandidaten aus dem Weg räumen, wobei sich die Koblenzer Kombination zumindest gegen Welling achtbar aus der Affäre zog. So kam es am letzten Vorrundenspieltag quasi zu zwei Halbfinalbegegnungen, was den Spannungsbogen nochmals erhöhte.

Sowohl die Wellinger als auch die Weiberner hätten wegen des Torverhältnisses einen Sieg benötigt. Welling kam diesem Wunschergebnis im besten Vorrundenspiel gegen die Rhein-Rockets sogar recht nahe, holte gar einen Fünf-Tore-Rückstand auf, kassierte aber zehn Sekunden vor Spielende das 26:27 und damit die erste Turnier-Niederlage seit 2013.

In den Partien um Platz drei und den Turniersieg schenkten sich die Kontrahenten ebenfalls nichts. Der TuS Weibern lief zwar stets einer knappen Führung der Wellinger hinterher, ließ sich aber erst in der Schlussphase der Partie abschütteln. Noch spannender verlief das Finale. Sah es da zur Pause (17:12) nach einem sicheren HSG-Sieg aus, so legten die Bendorfer anschließend gewaltig zu und kämpften sich mit einem Siebenmeter in letzter Sekunde in die Verlängerung. Das körperbetonte, schnelle Duell ging mit einem 34:33 in die letzte Halbzeitpause. In den folgenden fünf Minuten gelang der Turnerschaft kein Treffer mehr, sodass den Rhein-Rockets mit den letzten beiden Treffern der Turniersieg glückte.

Spannender Handball, eine Topkulisse, da ist es kein Wunder, dass die Stimmen der Aktiven sich anhörten, als habe es vor dem Jahreswechsel nur Gewinner gegeben. Dustin Keip, Spieler der Rhein-Rockets, meinte: „Das war ein tolles Erlebnis und hat Lust auf mehr geweckt. Wir wollen nächstes Jahr mit einem ähnlichen Team den Titel verteidigen.“ Auch Bendorfs Akteur Lucas Litzmann war zufrieden: „Wir haben uns Moral für die schwere Rückrunde in der Rheinlandliga geholt. Wenn wir immer so kämpfen und zusammenhalten, werden wir in der Rückrunde aus dem Tabellenkeller kommen.“

Für den Kellerkampf der Rheinlandliga sah auch Achim Adams, Trainer des TV Welling, den Nette-Cup als positiven Fingerzeig. „Wir haben ein starkes Turnier gespielt. Gerade mit Blick auf die Nachholbegegnung Anfang Januar in Trier kann das Gold wert sein. Sowohl von der Psyche her als auch dadurch, dass wir den Rhythmus schneller wiederfinden können.“

Von unserem Mitarbeiter Harry Traubenkraut