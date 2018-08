In der Halbzeitpause des B-Nord-Auftaktspiels zwischen der SG Eifelhöhe und dem SV Bruttig-Fankel (2:0) ist in Beuren die Zwischenrunde im Fußball-Kreispokal 1 und 2 von Kreissachbearbeiter Karl Scheid (Zweiter von links) unter Mithilfe von Vertretern der SG-Eifelhöhe-Vereine FC Faid, Spvgg Weiler-Gevenich, SV Büchel und SV Beurener Höhe ausgelost worden. Im 1er-Wettbewerb für A- und B-Ligisten kommt es dabei am 29. August (Verlegungen sind noch möglich) zum Knaller der A-Klasse-Titelfavoriten Spvgg Cochem (auch Pokal-Titelverteidiger) gegen SG Niederburg.

Der Sieger steht im Achtelfinale. Um den Einzug in die Runde der letzten 16 kämpfen ebenfalls in einem A-Liga-Duell Nörtershausen und Sargenroth. B-Süd-Klub Soonwald trifft auf A-Klässler Emmelshausen II, Biebertal ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.