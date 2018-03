Kreispokal: Paarungen im Viertelfinale sind fix

Aus unserem Archiv

Auf der Spielplanbesprechung in Zilshausen ist das Viertelfinale in den Pokalwettbewerben des Kreises Hunsrück/Mosel ausgelost worden. Die Paarungen im Kreispokal 1 (für A- und B-Klasse) und 2 (für C-Klasse) sind für den 11. April terminiert. Die Endspiele finden am 19. Mai in Büchel statt.